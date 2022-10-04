«Козаки» на площі Героїв

Непересічна подія – уперше з початку повномасштабного вторгнення в Кропивницькому, на площі Героїв Майдану, відбулося масове дійство. На концерт популярного гурту «Козак систем» зібралося до тисячі людей!

Дякувати природі, не було дощу. «Дякувати» рашистам, повітряна тривога закінчилася за десять хвилин до початку концерту, а наступна почалась під самий кінець виступу.

Метою короткого туру «Козак систем» – Полтава, Дніпро, Кременчук, Олександрія, Кропивницький – є збір коштів на придбання потужного дрону, безпілотника для ЗСУ. Під час виступу до скриньки кожні кілька секунд підходили люди, в основному донатили по 100-200 гривень, але були помітні й купюри по 500 гривень.

Лідер гурту Іван Леньо багато говорив між піснями, що ніхто зараз не має бути осторонь. Кожен має обрати свій фронт – економічний, соціальний, харчовий, культурний. «Козак систем» працює на культурному.

Пісню «Друг» гурт виконав разом з депутатом обласної ради Олександром Горбуновим.

Коли під кінець завила сирена повітряної тривоги, ніхто не збирався розходитися. Леньо сказав: «Обирайте самі, йти до укриття чи лишатися». Усі лишилися, поліція нічого не мала проти.

Також під час концерту Івану Леньо подарували картину кропивницького художника Анатолія Кімнатного. Музикант одразу провів аукціон з її продажу. Почали з 200 гривень, у підсумку картину було продано за 4,5 тисячі.

По закінченні Леньо фотографувався та обіймався з усіма бажаючими. До останнього бажаючого, а таких було безліч, і часу це зайняло не набагато менше, ніж сам півторагодинний концерт! Причому спочатку він попросив пустити вперед приїжджих з інших міст, і першими з музикантом робила селфі ціла група фанатів з Долинської, вони спеціально приїхали на концерт за сто кілометрів.

Взагалі це був найдемократичніший концерт зірок, який бачила площа Героїв Майдану. Ніяких сцен, хлопці стояли просто неба з боку вулиці Чміленка, кілька колонок, підсилювач, ще якась мінімальна апаратура. І знаєте, це дуже відбилося на якості звуку! Він був набагато кращим, ніж з великої сцени, зазвичай з них звук жахливо б’є по вухах – так, що й слів не розібрати.

До речі, за суб’єктивними спостереженнями, в Олександрії на концерт гурту біля БК «Світлопільський» зібралося навіть більше народу, ніж в обласному центрі.