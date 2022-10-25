Економимо спокійно

На жаль, реальність така, що вся країна вимушено перейшла в режим жорсткої економії електричної енергії. Як і багато в чому іншому, Кропивницькому та області повезло, порівняно з іншими регіонами, з географічним розташуванням з точки зору війни.

Для порівняння – у сусідньому обласному центрі, Дніпрі, окрім вуличного освітлення, вимкнули навіть частину світлофорів вдень, а на ніч вимикають усі. Усім магазинам, кафе й подібним закладам наказано вимкнути світлові вивіски, зовнішнє підсвічування.

В іншому сусідньому обласному центрі, Миколаєві, також вимикають світлофори, усім бюджетним установам і навіть військовим у казармах заборонено використовувати електричне опалення.

У низці міст мешканцям настійливо рекомендують зробити запаси питної води – воду до осель качають електричні насоси, і вони потребують багато енергії.

У Кропивницькому основні заходи економії на міському рівні застосовано у двох напрямках – вуличне освітлення та електричний транспорт. «Зовнішнє освітлення сьогодні працює на 1/3 своєї потужності в години, коли люди повертаються з роботи додому, а з початком комендантської години його виключають взагалі, – каже заступник міського голови Олександр Мосін. – Важливо знизити рівень споживання електроенергії саме в пікові години, з 19 до 23.00».

Олександр Володимирович також звернувся до всіх керівників підприємств, закладів торгівлі та харчування спланувати роботу так, щоб у вечірні години не було задіяне енергоємне обладнання. Це стосується, наприклад, пекарень і т. ін. Одночасно міська влада просить мешканців міста в пікові години не вмикати потужні побутові прилади. Пральними машинами, електрообігрівачами бажано користуватися вночі – кожен зекономлений кіловат допомагає українським енергетикам стабілізувати ситуацію в енергетичному секторі.

Тотальна економія енергоресурсу спричинила й зміни у сфері пасажирських перевезень. У четвер, 20 жовтня, на маршрути вийшли тролейбуси виключно з автономним ходом – 17 транспортних засобів із 32-х. На деяких маршрутах замість тролейбусів працюють автобуси.

– Враховуючи реальну ситуацію в Кропивницькому, міська влада не планує додаткових обмежень у використанні електроенергії, перш за все для населення, – зазначає Мосін. – Але час може внести свої корективи. А поки ми економимо спокійно.

Слава богу, і до віялових відключень на Кіровоградщині не дійшло. Поки такі задіяні в Києві та Київський області, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській і Полтавській областях. У Дніпрі частина центру після обстрілів кілька днів була без світла.

Стосовно іншого важливого енергетичного питання, опалення, Олександр Володимирович сказав: «Заплановані заходи житлово-комунального господарства щодо підготовки до опалювального сезону виконані майже на сто відсотків. Підготовлено тепломережу, перевірено засоби вимірювальної техніки, відремонтовано автотранспортну техніку. Майже повністю готовий житловий фонд, приміщення закладів освіти й охорони здоров’я також практично повністю підготовлені до початку опалювального сезону. Ще залишаються деякі доопрацювання, які до старту опалення потрібно встигнути зробити. Мережі заповнені водою, у них поступово підвищується тиск для виявлення слабких місць. Пориви відразу ліквідуються».

З останніх новин – через зростання навантаження у вечірній час і в умовах аварійної схеми електропостачання, по всій території Кіровоградської області вимушено вводяться графіки аварійних відключень до 23 години.