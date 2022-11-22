Олександрія, гуманітарна та гуманна

Олександрійські вчителі проявили ініціативу й запустили благодійну акцію на підтримку ЗСУ.

Педагоги віддають свій або одноденний заробіток на користь українського війська, або його половину чи третину – усе залежить від бажання та фінансового становища. Акція триватиме до кінця листопада. Усі кошти спрямують на закупівлю реабілітаційного обладнання для військових, які проходять лікування й відновлення. Орієнтовно передачу медобладнання планують на різдвяно-новорічні свята.

Голова Олександрійської територіальної громади Сергій Кузьменко привітав аграріїв регіону з професійним святом – Днем працівників сільського господарства. Олександрійський район – найбільша територія Центральної України за площею обробітку землі, славний край аграріїв та виробників сільськогосподарської техніки.

А ще в Олександрії відкривають наново всесвітньо відомого земляка Дмитра Чижевського! Громадський простір «КУБ. Культура. Урбаністика. Бізнес» сприяє формуванню інтелектуального середовища друзів Чижевського. Це має бути просвітницький гурток для дорослих. Саме такий гурток колись створив і очолив в Олександрії видатний енциклопедист, філософ, літературознавець, славіст Дмитро Іванович Чижевський – науковець, чий життєвий шлях розпочався саме в цьому місті.

«Ми зараз перевідкриваємо в Олександрії Дмитра Чижевського. На базі громадського простору “КУБ” ми створюємо платформу, на якій буде діяти просвітницький гурток, задача якого – відродити практики видатного вченого-земляка, які він запроваджував в Олександрії. Це був такий простір, де збиралися люди, яким було цікаво розкрити свої здібності, знання, пізнати глибше себе самих і життя взагалі. Також через Чижевського ми маємо пізнати світ, де він працював, творив, і по-новому відкрити його діяльність в Європі та в США для олександрійців. Щоб і вони теж могли доторкнутися до того середовища. Зараз війна показала всьому світу, що ми вільний, мудрий народ, який має свої традиції, свою державність, і ми будемо тепер по-новому себе відкривати світу», – каже ініціатор ідеї реконструкції гуртка, голова громадського простору «КУБ. Культура. Урбаністика. Бізнес» Олег Панібратенко.

Молодіжна рада при Олександрійській міській раді ініціювала створення в місті на базі міської бібліотеки коворкінгу – громадського простору, де будь-хто може реалізувати свої творчі задуми, у першу чергу в галузі IT-технологій. Коворкінг – відома у світі форма реалізації ідей небайдужої молоді, фрілансерів, авторів стартапів, по суті, безкоштовна для бажаючих почати свою справу. Міська влада підтримала задумку.

19 листопада в місті відбувся відкритий турнір Олександрії з шашок пам’яті майстра спорту Григорія Тітаренка. Участь у ньому взяло 20 учасників з різних куточків центральної частини України: Олександрії, Горішніх Плавнів, Сміли, Чигирина, Долинської та Козельщини.

Серед гравців були не лише любителі, а й майстри спорту та учасники всеукраїнських чемпіонатів. У результаті запеклої гри призові місця були розподілені таким чином: І місце виборов Олександр Ібрагімов (Сміла), II – Анатолій Остапченко (Козельщина), III – олександрієць Володимир Тітаренко (син майстра спорту Григорія Тітаренка, на честь якого й названий турнір). Переможці отримали медалі та грамоти, а інші учасники нагороджені дипломами відділу молоді та спорту міської ради.