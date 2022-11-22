Особливо раді запашному хлібу

Вся Україна кинулася допомагати визволеному від нечисті Херсону. Поїхала гуманітарка в деокуповане місто і з Кіровоградщини.

«Підтримали з Вікторією Касьяновою, Оксаною Червоною, Романом Крунічем, депутатом обласної ради Сергієм Голованем, Миколою Шатайлом наших друзів з Херсонського театру імені Миколи Куліша й тих, ким опікується просто героїчна людина Сергій Рибальченко. За час окупації він допоміг більш як чотирьом тисячам херсонців. Місто оговтується після окупації. Місто вірить у перемогу України», – написав у своєму Telegram-каналі голова обласної ради Сергій Шульга про спільну з волонтерами поїздку в Херсон.

Відвезли гуманітарку на деокуповані території та гостинці військовим й світловодські волонтери з організацій «Іволга» і «Нація нескорених».

«Поїздка була дуже тяжка як морально, так і фізично. Спочатку відвідали Комишанську громаду на Херсонщині. Передали засоби гігієни від Вікторії Касьянової, дитяче харчування та ліки від Олега Квиташа. Зустрілися з бійцями, завантажили їм авто гостинцями. Далі вирішили їхати на Снігурівку. Втратили три години часу й повернулися назад: дороги немає, міст через Інгулецький канал підірваний. Повернули назад на Херсон, дорога – суцільні ями, тільки для танків, але наші водії – ще ті аси. По дорозі заїхали в Посад-Покровське – це суцільні руїни, жах, біль… Але там живуть люди… Далі заїхали в Шевченкове, не буду описувати наші пошуки, де знайти місце, куди вивантажити допомогу, – вечоріло, псувалася погода, а на мене нападала істерика. Не вивантажувати ж у розбиті хати, а людям треба допомога. І Бог послав нам церкву… Зібралися люди й усе швиденько перенесли. Вони вже роздають допомогу нужденним. Пишу сухо та коротко, емоції зашкалюють. Стільки горя, це треба бачити…» – розповіла у Facebook про ту подорож волонтерка Дарія Ільїна.

Більшість херсонців, які евакуювалися в безпечні місця, ще чекає від влади дозволу на повернення додому. А священник ПЦУ Сергій Чудинович уже повернувся з Кропивницького і провів літургію в церкві Покрови Пресвятої Богородиці на Острові (мікрорайон Херсона). У храмі є електрика, можна зарядити телефон – завдяки добрим людям, у тому числі кропивничанам, які зробили пожертви на генератор і пальне. «І сказав Бог: Нехай буде світло! І постало світло… Побачив Бог світло, що це добре, і відділив Бог світло від темряви», – процитував Книгу буття Сергій Чудинович у Facebook.

(І про волонтерство Сергія Чудиновича, і про те, як він побував у російському полоні, «УЦ» розповідала).

Тим часом працівники ПрАТ «Кіровоградобленерго» спільно з херсонськими колегами повертають світло у визволені міста й села Херсонщини. Ремонтники стають до роботи одразу після військових і саперів.

Допомога нашої області Херсонській триває. Голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович написав у своєму Telegram-каналі: «Люди довгi мiсяцi були в окупацiї, зараз потерпають без тепла й свiтла. Особливо радi запашному хлiбу!» Райкович запевнив, що далі «поїдуть технiка, транспорт, а з ними й ремонтники».