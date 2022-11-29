Дочекалися води

23 листопада, приблизно о 14:30, у Кіровоградській області вимкнули електроенергію. Водночас по всій території припинилось централізоване водопостачання – насоси без електрики не працюють. Хоча роками нас попереджають: завжди тримайте дома певний запас води, чимало людей виявилось не готовими до аварійної ситуації.

У четвер у найбільших спальних районах Кропивницького – на вулицях Попова та Жадова – вишикувалися величезні черги за привозною водою. Цистерни та посудини швидко порожніли, але сотні людей терпеливо чекали наступного підвозу. У супермаркетах розхватали воду в бутлях великого фасування, але питної води в пляшках 1,5 літра вистачало.

Вода з кранів ці дні трохи текла лише в Ревівці (район Світловодська), самопливом. А всі міста, де працює водогін, були забезпечені водовозами для підвозу води в мікрорайони. Уперше була застосована схема, коли не цистерни під’їжджали до точок і прямо з них розливали воду (з чималими втратами), а були встановлені спеціальні стаціонарні резервуари, зручні як для людей, так і для підприємства, і втрат води майже немає.

Фахівцями ОКВП «Дніпро – Кіровоград» була проведена велика робота з перезапуску всієї складної системи обласного водопостачання. І як результат – вже з ранку п’ятниці, через півтори доби «посухи», вода пішла по трубах у самому Світловодську, де воду забирають з Дніпра, і далі по нитці.

Увечері у п’ятницю вода почала надходити й до осель жителів Кропивницького. Останнім з 16 населених пунктів області, куди постачає воду підприємство, отримало живильну вологу селище Смоліне.

Як сказав у коментарі «УЦ» заступник директора ОКВП «Дніпро – Кіровоград» з технічних питань Микола Романюк, питання були в основному суто технологічного характеру, пов’язані з термінами наповнення резервуарів для відстоювання води (відстоювання – це одна зі стадій очистки). «Взагалі наші фахівці в змозі вирішити будь-які технічні й технологічні проблеми», – наголосив він.