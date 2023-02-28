Олександрія відкрита та благодійна

Шахтарське місто провело минулий тиждень досить активно. Мешканці й переселенці отримали гуманітарну допомогу, відкрився вже другий жіночий простір, відсвяткували Колодія й помріяли про гарні дороги та модернізацію мультипрофільного ліцею.

У місті відкрився простір для жінок, який називається «Вільна». Він дасть можливість отримувати психологічну допомогу, соціальну підтримку, розвиватися, самовдосконалюватися та релаксувати. Проєкт реалізується благодійним фондом «Посмішка ЮА» за підтримки UNFPA, фонду ООН у галузі народонаселення в Україні за фінансування USAID, а також за сприяння міської ради.

«Вільна» пропонує безкоштовні групові та індивідуальні сесії з психологинями, консультації щодо спеціалізованих сервісів та служб психосоціальної підтримки для жінок і дівчат, заняття з арт-терапії, тематичні зустрічі, творчі майстер-класи, заняття з фізичного наповнення, кар’єрні сесії, жіночий кінозал, розмовні клуби та навіть уроки самозахисту.

Окрім нової організації Олександрійська громада отримала чергову гуманітарну допомогу від благодійної організації «Безпечне майбутнє» та обласного гуманітарного штабу. Для багатодітних родин та внутрішньо переміщених осіб привезли мультиварки та гігієнічні набори, а для місць компактного проживання переселенців – ліжка з матрацами. Також Олександрія отримала 30 генераторів потужністю до 4 кВ. За словами міського голови Сергія Кузьменка, до британських колег, які передали потужні генератори для дитячої лікарні та пунктів незламності, приєдналися польські друзі.

Під час засідання виконкому Сергій Кузьменко повідомив про відновлення ремонту асфальтного покриття на дорогах. «Уряд дозволив нам витрачати більше коштів на найнеобхідніші потреби громади. Ми маємо добру новину – буде дозволено капітальний ремонт доріг у містах. Ми маємо бути готовими, щоб у разі наявності фінансування провести тендери та мати можливість розпочати роботу з відновлення доріг».

У неділю в Театральному сквері відбулося традиційне свято Колодія. Протягом театралізованого дійства звучало багато пісень, розігрувалися сценки з традиційного народного побуту, працював ярмарок ужиткового мистецтва. Дорослі та малеча грали в ігри й танцювали, брали участь у лотереї. Дійство мало благодійну мету – збирали кошти для придбання тепловізора, який просили захисники з Олександрії. Назбирали більше 25 тисяч гривень.

Стало відомо, що Олександрія отримає фінансування капітального ремонту мультипрофільного ліцею. Під час зустрічі із представниками ООН мова йшла про деталі реалізації проєкту. Планується повна тепломодернізація навчального закладу, ремонт укриття, заміна вікон і дверей, благоустрій прилеглої території. Проєкт оцінюється у 53 млн грн. «Ми провели багато роботи, зробили цей проєкт актуальним. Він іміджевий для нашого міста, адже це найбільша міська школа. Тут навчається півтори тисячі дітей. Ліцей знаходиться у великому спальному мікрорайоні, і в майбутньому плануємо провести реорганізацію всієї території навколо, щоби формувалася сучасна міська зона», – сказав Сергій Кузьменко.