Шановні співвітчизники!

Наша країна великою кров’ю і тяжкими зусиллями відстоює свою Незалежність. Якби не наш відчайдушний опір ворогові, України уже б не було. Сьогодні ми явно бачимо його результати. Але й у минулому столітті, коли російсько-радянська імперія знищувала нас голодоморами, репресіями, стирала нашу пам’ять русифікацією, українці чинили опір. Очевидно, він не міг бути таким масштабним і відчутним – армія і усі державні інституції тоді були проти нас. Але навіть прояви співчуття, можливість поділитися з ближнім останнім шматком хліба чи дати притулок ще нужденнішому, ніж ти, це вже був своєрідний спротив диявольській системі, що ставила за мету вбити в нас совість, щирість і людяність.

Фрагменти опору під час Голодомору-33 можна знайти в архівних справах репресованих того періоду. А про ситуацію у 47-му році, таких слідів набагато менше.

Тож Центр історичних досліджень з історії України та підготовки історико-краєзнавчих видань звертається до вас, якщо ви знаєте самі, чи пам’ятаєте із розповідей своїх батьків, дідусів, бабусь, інших родичів, сусідів, знайомих, факти про прояви відвертого опору, непокори чи милосердя, людяності під час голоду 1947-го року, запишіть цей спогад і пришліть нам.

Звертаємося до вчителів та викладачів внз, коледжів – спрямуйте своїх учнів на цю благородну роботу. Хай розпитають своїх предків і запишуть те, що ще збереглося у пам’яті. Так само просимо студентів внз, технікумів, училищ, коледжів – докладіть своїх зусиль для збереження свідчень про неубієнність совісті і людяності рідного народу.

Матеріали можна присилати на електронну пошту knygapam@i.ua чи svitlanaorel@ukr.net. Або на поштову адресу: м. Кропивницький, вул. Шевченка, 54, м. Кропивницький, Центр історичних досліджень з історії України та підготовки історико-краєзнавчих видань.

Присилайте також ілюстрації – фото того часу. Нескановані – обіцяємо сканувати і повернути.

Сподіваємось на вашу небайдужість і розуміння цінності такої справи.