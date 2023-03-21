«Майбутнє обігріву за міні-котельнями»

Кропивницький пережив воєнну зиму без особливих проблем по теплозабезпеченню містян. Про те, яким був опалювальний сезон і що планується у міжсезонний період, «УЦ» розповів заступник міського голови Олександр Вергун.

– Почнемо з того, що місто отримало на 30 відсотків менше ліміту газу. Але дякуючи ЗСУ та погоді опалювальний сезон у Кропивницькому пройшов у нормальному режимі. Були й недоробки, які відчували заклади освіти, дитячі садочки, мешканці окремих мікрорайонів та будинків. Загалом на централізованому опаленні залишилось 20 відсотків житлового фонду та комунальних підприємств. Не сприяло нормальному опаленню й погодинне відключення світла, під час якого батареї встигали охолоджуватися. Найбільше постраждали будинки по вулицях Шатила та Академіка Корольова.

Щодо поривів, то їх стало значно менше – просто була тепла зима без різких температурних перепадів. Не було критичних випадків, щоб більше доби чи будинок, чи комунальний заклад залишалися без опалення. Трохи не вклалися в газові ліміти, тож прийдеться платити більше.

Вже розпочинаємо підготовку до наступного опалювального сезону. Ще до війни ми уклали договір із однією американською компанією, яка мала б нам розробити план модернізації схеми теплопостачання. Це дуже важлива робота, бо вісімдесят відсотків споживачів тепла перейшли на автономне опалення. У той же час усі наші двадцять чотири котельні були розраховані на більші потужності. Зараз вони працюють максимум на тридцять відсотків і, по суті, гріють повітря та землю. Такі великі потужності просто не потрібні. Теплогенеруючі підприємства тільки втрачають. Найзбитковіші котельні – це ТЕЦ та Південно-західна котельня, що знаходиться в районі колишнього заводу «Креатив». Там надвеликі потужності. Ситуація вже кризова. Тому нова схема теплопостачання вкрай потрібна. Позаминулого року було прийнято рішення залучити до її розробки спеціальну компанію. У минулому році цим планам не судилося збутися, бо завадила російська агресія. Цей проєкт призупинився.

І все ж таки на двадцять третій рік ми з куратором проєкту намітили певні заходи, бо ситуація критична. Котельні великі, потужності чималі, а споживачів обмаль. Серед усіх обласних центрів у нас найскладніша ситуація. Є можливість, і законодавство нам дозволяє певною мірою втілювати напрацювання, паралельно із розробкою схеми проводити деякі роботи, впроваджувати ті механізми, які внесені в схему теплопостачання. Відразу по закінченню опалювального сезону приступимо до роботи.

Першочерговими заходами визначили заміну труб по вулиці Чорновола. Там постійні пориви, труба відпрацювала свій термін декілька разів, тож вона потребує заміни. Кропивницьку ТЕЦ у подальшому переобладнають. Там буде встановлено обладнання під альтернативне паливо. Але з теперішнім, застарілим і неефективним оснащенням вона працювати не буде. Ми відмовимося від генерації там теплоенергії. ТЕЦ виробила свій потенціал, це ж стосується й Південно-західної котельні, а реконструювати її немає економічного сенсу. Вона буде законсервована. Її використання недоцільне в тому сенсі, що перші будинки, які вона опалює, розташовані за декілька кілометрів, в районі друкарні. Кілька кілометрів нагріта рідина втрачає тепло й доходить до споживача вже втративши обігрівальну здатність.

Замість цієї котельні в найближчих мікрорайонах будуть встановлені блочно-модульні. Одна із таких вже випробувана в районі вулиці Яновського й показала себе досить ефективно. Краще споживача максимально наблизити до виробництва теплової енергії. Ми бачимо майбутнє за таким варіантом вирішення проблеми теплопостачання, – запевнив заступник міського голови.