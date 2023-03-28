Ми завжди на зв’язку

Пенсійний фонд України наразі не тільки призначає та виплачує пенсії, а й забезпечує призначення/перерахунок субсидій та пільг, здійснення страхових виплат – як у зв’язку із тимчасовою втратою працездатності, так і у разі нещасного випадку на виробництві чи професійних захворювань.

Тому у громадян виникає ще більше запитань. Куди і як звертатися?

МОЖНА НАПИСАТИ…

Електронна адреса головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області: gu@kr.pfu.gov.ua

Поштова адреса головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області: вул. Соборна, 7А, м. Кропивницький, 25009.

Після авторизації на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua) у розділі “Мої звернення” можна поставити своє запитання.

МОЖНА ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ…

У головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області ЩОДНЯ діють прямі телефонні “гарячі” лінії. Фахівці управління обслуговування громадян у робочий час (понеділок-четвер – з 08.00 до 17.00, п’ятниця – з 08.00 до 16.00) за номерами (0522) 33-04-41, 050-874-28-63, 097-988-98-68 оперативно нададуть вичерпну інформацію з питань пенсійного та соціального спрямування.

МОЖНА ВІДВІДАТИ…

Оскільки Пенсійний фонд України працює за принципом екстериторіальності, отримати консультації, роз’яснення та практичну допомогу в оформленні документів можна в будь-якому сервісному центрі – незалежно від місця постійної реєстрації.

МОЖНА ПРОЧИТАТИ…

Дізнатися достовірну та оперативну інформацію з питань, що входять до компетенції Пенсійного фонду України, можна з матеріалів, розміщених на офіційній сторінці головного управління в соціальній мережі Фейсбук : пошук за назвою “Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області” або у Телеграм-каналі : пошук за назвою “Пенсійний фонд Кіровоградщини” .

Наталія СІМОНЯН, начальник головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області