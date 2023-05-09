Пам’ять, біль і смуток

Другий рік Україна відзначає перемогу над нацизмом, тримаючи оборону від повномасштабної агресії з боку росії, щодня зазнаючи непоправних втрат. Повторилися і окупації, і депортації, і бомбардування – усе те, що, як здавалося ще не так давно, нас не торкнеться ніколи. Торкнулося. І до пам’ятників переможцям над нацизмом йдуть вклонитися учасники війни з рашистами.

Так, у мітингу, який відбувся в День пам’яті та примирення на Фортечних Валах у Кропивницькому, взяло участь чимало військових. Були ветерани АТО, представники влади й громадських організацій та багато інших кропивничан, яким болить війна минула і принесла горе теперішня.

Під час мітингу вручено нагороди. Більше десятка військових отримали відзнаки Кіровоградської області «За мужність і відвагу» та почесні грамоти обласної ради. Кілька десятків волонтерів – президентські відзнаки «За оборону України». Петро Горбань і Олександр Дикий, учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, – нагрудні знаки ЗСУ «За сприяння війську». Водій кропивницького комунального підприємства «Благоустрій» Володимир Березовський – орден «За заслуги» третього ступеня. Так його відзначено за допомогу жителям Миколаєва, де торік внаслідок російської агресії вийшов з ладу водогін. Володимир, відряджений туди, розвозив людям воду.

А традиційної для цих днів «солдатської каші» на Валах не було – часи і пріоритети змінюються.