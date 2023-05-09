Переміряти кар’єр рулеткою?

І знову перевіряють компанію «Велта», яка видобуває титанову руду (ільменіт) під Новомиргородом. Цього разу правоохоронцям стало цікаво, чи не вийшли гірники поза дозволені межі. Андрій Бродський, генеральний директор «Велти» і один з її засновників, називає ці припущення абсурдними.

У липні торік Бродський обурювався тим, що Бюро економічної безпеки запідозрило очолювану ним компанію в махінаціях з податками («Велта» нібито безпідставно завищила податковий кредит на 28 мільйонів гривень). Він характеризував дії БЕБ як атаку на компанію і висловлював припущення, що це – початок рейдерського захоплення.

«Пам’ятаєте історію “Велти” з БЕБом? Так от, хочу вас сповістити – кримінальне впровадження закрито згідно з постановою самого ж детектива! Тож обшуки з вилученням документів, кремезні чоловіки з автоматами – все це було, як я і казав, витраченими державними грошима на вітер», – написав Бродський днями в Фейсбуці. А згадав він минулорічну «атаку» у зв’язку з новим проявом уваги правоохоронців до «Велти»: 4 травня приїздили поліцейські, щоб перевірити, чи дотримується компанія встановлених ліцензією меж видобутку. Чим збиралися правоохоронці перемірювати кар’єр, невідомо. Сподіваємося, не рулеткою, бо площа там чималенька.

«Компанія “Велта” видобуває ільменіт ВИКЛЮЧНО у кордонах гірничого відводу. Навіть не уявляю, як можна довести зворотне. Правоохоронні органи продовжують замість того, щоб боротися з реальним ворогом, шукати приводи втрутитися та зупинити підприємства, що генерують податки та платять заробітну плату. Я розумію, чому “Велта” не дає нікому спокою. Бо ми – це стратегічна сировина, та на сьогодні “Велта” єдине українське титанове підприємство, що продовжує системні відвантаження. Відвантаження до США», – заявив Андрій Бродський.