Плануємо один, купуємо три!

«В єдності наша сила» – такими словами голова Кетрисанівської сільської територіальної громади Віктор Поліщук підсумував онлайн-нараду з представниками влади, культури та освіти, яка відбулася у березні 2023 року.

Усі одноголосно підтримали ідею спільних заходів щодо відзначення річниці визволення сіл Кетрисанівщини від німецько-фашистських загарбників. Вже більше року, розуміючи важливість допомоги нашим незламним ЗСУ, уся громада та працівники сільської ради добросовісно донатять та підтримують благодійні акції, тож і ця річниця не стала виключенням. Ціль була поставлена чітко та досить масштабно – дрон для потреб Збройних сил.

Маленькими, але впевненими кроками ми йшли до мети… 100 гривень, 1000, а от і заплановані 100 тисяч гривень! Але жителі громади не зупинилися й спільно продовжили збирати кошти… 150 тисяч, 200 тисяч, 300 тисяч!!! І ось уже спільними зусиллями, копієчка до копієчки, маємо 346338 грн. Отже, завдяки благодійним заходам, які відбувалися на території Кетрисанівщини з 16 по 23 березня, ми спільно перевершили поставлену ціль втричі!

Вже 30 березня сільський голова Вік­тор Поліщук разом з представниками дитячого парламенту Кетрисанівської сільської ради передав нашим ЗСУ дрон вартістю 110368 гривень. У знак подяки військові організували екскурсію музеєм 3-го полку спецпризначення ім. князя Святослава Хороброго в м. Кропивницький. Діти та молодь отримали багато нових вражень під час цієї екскурсії та навіть почастувались справжнім солдатським обідом.

На залишок коштів громада придбала ще два дрони. Один передали на донецький напрямок, другий відправився на Херсонщину. Обидва дрони отримали бійці з Бобринецької та Кетрисанівської громад, які зараз воюють на передовій.

За співпраці з волонтерами Анатолієм Лінніковим та Антоніною Горбанець ми точно знали, що саме потрібно захисникам, тож до дронів доклали ще медикаменти, засоби гігієни, їжу та обереги для наших воїнів від наймолодших жителів громади.

За тиждень, що тривала благодійна акція, ми вкотре довели, що спільно можемо вирішувати будь-які задачі. Та машина, яку ми запустили, набрала неабияких обертів, і вже після закінчення акції люди дзвонили ще і ще, щоб теж долучитися до збору.

Кожна виконана робота має бути гідно відзначена, тож за ініціативи голови громади Віктора Поліщука й секретаря Кетрисанівської сільської ради Людмили Олексієнко території, на яких було зібрано найбільше коштів і мали діючих членів шкільного парламенту, отримали ноутбуки для навчання та дозвілля. Вручення відбулося у рамках впровадження 5-річної молодіжної програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Мріємо та діємо», спрямованої на розвиток та підтримку молоді в Україні. Передали ноутбуки керівник ГО «Стратегія майбутнього» Тетяна Котенко та керівництво Кропивницької райдержадміністрації.

Хочеться подякувати всім без виключення людям, які внесли свій вклад і ще на крок стали ближчими до такої жаданої Перемоги. І маленьким селам на 200 чоловік, які збирали суми, що могли конкурувати з удвічі більшими селами, за дитячі внески, які шкільною ярмаркою закривали 1/8 поставленої цілі, і посадовцям сільської ради, які віддали денний заробіток, і директорам шкіл, і старостам, фермерам та пенсіонерам, культпрацівникам та бібліотекарям – усім, хто в єдності взяв курс на Перемогу.

На балансі Кетрисанівської сільської ради був автомобіль ВАЗ 2121 «Нива», у спадщину від Бобринецької райдержадміністрації сільська рада отримала ще один автомобіль ВАЗ 2121 «Нива» та два автомобілі ГАЗ-3102 «Волга», які потребували значного ремонту. Залучивши кошти місцевого бюджету, було придбано нові зап­частини (шини, акумулятори) та капітально відремонтовано ці автомобілі. Побачивши потреби наших військових під час поїздок на передову та врахувавши пропозиції керівництва, вирішено ці чотири автомобілі передати ЗСУ.

Благодійність – один із найкращих трендів сучасності: чим більше людей до неї долучаються, тим кращим стає світ для всіх нас, тим ближче стає Перемога.

Кетрисанівська сільська рада.