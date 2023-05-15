«Владико, треба радуватися»

Ексглаву Кіровоградської єпархії УПЦ Іоасафа (Петра Губеня) засудили за розпалювання релігійної ворожнечі. Це перший такий вирок в Україні.

Постановив його 11 травня Ленінський районний суд Кропивницького. Разом з Петром Губенем засуджено секретаря єпархії Романа Кондратюка. Його теж визнано винним у злочині, передбаченому статтею 161 Кримінального кодексу «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками».

Обидва погодилися з обвинуваченням. Кожному призначено покарання у вигляді трирічного позбавлення волі, але вони його уникнуть, якщо не вчинятимуть злочинів впродовж двох років. Також їм заборонено обіймати керівні посади впродовж року.

Детальніше про протизаконну діяльність Губеня і Кондратюка дізнаємося, коли в Єдиному реєстрі судових рішень опублікують вирок.

У грудні минулого року СБУ заявила публічно, що зібрала беззаперечні докази вини колишнього керівника Кіровоградської єпархії УПЦ митрополита Іоасафа (Губеня) у підривній діяльності проти України. Було повідомлено, що «митрополит був на постійному зв’язку з очільником РПЦ (Кирилом – Ред.) і виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії та захоплення частини території України, зокрема АР Крим. Вказівки з Москви надходили у вигляді письмових циркулярів, а також під час особистих зустрічей на території РФ». Також СБУ стверджувала, що в храмах Кіровоградської єпархії роздавалася ворожа пропагандистська література, виготовлена багатотисячними накладами в російських друкарнях. СБУ посилалася на висновки незалежного експерта, згідно з якими злочинна діяльність митрополита загрожувала державній безпеці України.

Тоді ж, у грудні 2022-го, Ленінський райсуд Кропивницького застосував до Петра Губеня запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Як повідомляло «Суспільне Кропивницький», священник на запитання, чи вважає себе винним, відповів так: «Воля Божа на все! Я коли дізнався, то розхвилювався, а мені кажуть: “Владико, треба радуватися, значить, Бог Вас не забув. Посилає вам випробування, значить про вас дбає”».

Ще раніше, в жовтні, СБУ провела обшук у Кіровоградській єпархії і знайшла підозрілу літературу. Невдовзі після того, в листопаді, синод знайшов Іосафу заміну на посаді глави єпархії. Архієпископом Кіровоградським і Новомиргоролдським став Олександр Поштовий, церковне ім’я – Миколай. Як повідомила прес­служба УПЦ, зміна у керівництві єпархією відбулася у відповідь на рапорт Іоасафа про погіршення здоров’я. Тепер він служить вікарієм у Київській митрополії.

УПЦ не прокоментувала вирок Губеню і Кондратюку. Зате на головній сторінці сайту Кіровоградської єпархії досі є розпорядження архієпископа Іоасафа, датоване жовтнем 2014 року, яким він благословив підлеглих священників молитися за військових, котрі воюють на сході. Із свіжих повідомлень – інформація про те, як парафіяни допомагають ЗСУ. Звісно ж, є заяви про те, що, мовляв, УПЦ – незалежна від РПЦ.