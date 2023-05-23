Кропивницьким ширяться чутки про нібито закриття пологового будинку, що на Новомиколаївці. Про реальний стан речей ми запитали у керівниці закладу Людмили Романів.

«Доки є Україна – буде наш пологовий будинок», – заявила Людмила Павлівна, генеральна директорка міського пологового будинку з функціями перинатального центру. За її словами, заклад розвивається, надходить нове, сучасне обладнання, продовжується реформа.

Згідно з реформою, пологовий будинок буде кластеризований, тобто об’єднаний з іншим лікувальним закладом. Це питання вирішується на рівні Міністерства охорони здоров’я. Скоріш за все, пологовий об’єднається з кропивницькою центральною районною лікарнею.

«Для того, щоб бути кластерним закладом, ми маємо бути багатопрофільним, – пояснила Людмила Романів. – ЦРЛ була потужною, багатопрофільною, вона обслуговує Кропивницький район і обласний центр. Вони підписали 12 пакетів з НСЗУ, ми – 10. Після обговорень, численних слухань ми вирішили, що таке об’єднання буде на користь обом закладам і пацієнтам».

Сьогодні із зрозумілих причин народжують менше, зазначила генеральна директорка. У середньому на одні пологи за добу менше. Якщо раніше було 5-6, тепер 4-5. Хоча бувають дні, що народжуються 8-9 малюків. Але ж наші кропивничанки, що виїхали за кордон, народжують там. Зате більше жінок почали ставати на облік, особливо перед першими та третіми пологами. Людмила Павлівна каже, що вони відчувають закінчення війни. Гарний знак.