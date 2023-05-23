Лікарня Святого Луки: від мрії до мрії

«Кожна людина з дитинства має мрію. Я мріяв закінчити школу, інститут, стати хірургом, гарним хірургом. Потім мріяв створити гарні умови для пацієнтів, так у 2005 – 2006 роках ми побудували лікарню. Вона була потужною, але місця було замало. Так з’явилася нова мрія», – сказав на церемонії відкриття новозбудованої Лікарні Святого Луки Григорій Урсол, засновник та генеральний директор ПП «Ацинус», кандидат медичних наук, доцент, заслужений лікар України.

Новий корпус лікарні будувався протягом 1030 днів. За цей період виникали труднощі, доводилося долати виклики: пандемію, недовіру фінансових структур, початок війни. Але мрія здійснилася, і Кіровоградщина отримала багатопрофільний лікувально-діагностичний, навчально-науковий та реабілітаційний комплекс. Додатково створено 140 робочих місць, ліжковий фонд збільшився до 220 ліжок.

Виробничі площі центру розширені з 4,5 до 17 тисяч квадратних метрів. Завдяки цьому з’явилася можливість надання додаткових послуг, створено реабілітаційний центр та центр гемодіалізу. Окремий поверх виділено під новий Центр сімейної медицини. З’явилися 3 додаткові операційні та реанімація на 12 ліжок. Офтальмологічний центр з кількома операційними та найновітнішим діагностичним операційним обладнанням для лазерних та мікрохірургічних операцій. При центрі отоларингології запрацює шостий в Україні аудіометричний центр, спеціалісти якого виявлятимуть глухоту у немовлят і оперуватимуть дітей у ранньому дитинстві. Більш комфортабельнішим, зручнішим і доступнішим стає стаціонар.

Лікарня Святого Луки була першим в Україні приватним медичним закладом, який здобув статус клінічного лікувально-профілактичного закладу Харківської медичної академії післядипломної освіти. І досвідчені, і молоді лікарі, і інтерни отримали пристойну базу для теоретичного і практичного навчання. В планах – майстер-класи, підготовка інтернів, медичних сестер та фельдшерів.

Також на виробничих площах розпочинають роботу об’єкти інфраструктури: аптека, їдальня, магазин медичної техніки та виробів медичного призначення. А ще тут збудовано бункер для розміщення лінійного прискорювача та підземне укриття для персоналу та пацієнтів.

Вітаючи керівника та колектив з подією, перший заступник начальника Кіровоградської ОВА Павло Конопко зауважив, що будь-які виклики та перешкоди – ніщо для злагодженої команди, яка прагне своєї мети, і що новий центр стане гордістю медичного простору Кіровоградщини. А також переказав мрію начальника ОВА Андрія Райковича: щоб усі заклади регіону були на такому ж рівні, як Лікарня Святого Луки, відповідали високим європейським стандартам.

Центр підписав з НСЗУ 14 пакетів. Директорка Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ Наталія Будяк висловила впевненість, що лікарня, побудована на високих цінностях, обов’язково матиме успіх. А головний торакальний хірург України, доктор медичних наук, професор Вадим Гетьман, наш земляк, зауважив, що кіровоградська земля славетна, з нею пов’язані імена непересічних людей, які зробили вагомий внесок в медицину: Анна Дмитрян, Михайло Мягкий, Гольденберг та Вайсман, іменами яких були названі лікарні в Єлисаветграді.

Григорій Урсол відкриття лікарні зробив не тільки урочистим, а й змістовним. Протягом двох днів тривала робота в секціях. Дискутували та обговорювали теми: «Проведення клінічних досліджень в умовах воєнного стану», «Бойова травма дихальних шляхів. Хірургічна тактика», «Остеоартрит – усунення болю та відновлення функцій», «Сучасні підходии в лікуванні алергічного ринокон’юнктивіту та кропив’янки», «Навіщо дбати про душевну рівновагу кардіологічних хворих», «Приглухуватість та глухота» та інші. У роботі секцій взяли участь спеціалісти з різних регіонів України.

Свято відкриття супроводжувалося виставками медичного обладнання, товарів народних промислів та сувенірної продукції. Для охочих влаштовували екскурсії чудовим корпусом з трьома сучасними конференц-залами – важлива складова роботи науково-дослідного департаменту центру.

Два дні урочистостей і – до роботи. Персонал лікарні свою справу знає. Григорій Урсол звернувся до колег: «Наша праця – віра в перемогу».