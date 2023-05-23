«Ми відреагували на нові реалії життя»

Темою чергового візиту журналіста до Кропивницької міськради стала зустріч з керівницею справами виконавчого комітету Світланою Балакірєвою.

Як розповіла пані Світлана, під час війни функціональні повноваження керуючого справами міськради майже не змінилися. В її обов’язки входять організаційне та технічне забезпечення проведення засідань виконавчого комітету та робочих нарад за участю міського голови, здійснення контролю та організація діловодства та кадрової роботи у міськраді, питання розгляду звернень громадян, забезпечення та реалізація адміністративних послуг, ведення реєстру територіальної громади, вирішення житлових питань громадян.

– Від початку повномасштабної війни життя змінилося у всіх, – розповідає Світлана Балакірєва. – Із 25 лютого 2022 року зупинилася робота всіх реєстрів. Сайти міських рад, державних органів були обмежені у доступі. Тільки у квітні запрацювали реєстри, і Центр надання адміністративних послуг почав відновлювати свою роботу, включаючи віддалені робочі місця. Перші два місяці після оголошення воєнного стану були складними, але потім вся робота виконавчих органів переорієнтувалася на ті першочергові потреби, що були найнеобхіднішими у той час нашій державі. Ми оперативно відреагували на нові реалії життя. На той час одним із основних завдань ЦНАПу стала робота із внутрішньо переміщеними особами. Кропивницький перетворився на один із найбільших гуманітарних хабів України. Працівники ЦНАПу взяли на себе нові обов’язки. Потрібно було видавати довідки переселенцям, забезпечувати їхнє проживання хоча б у першу добу чи перший тиждень у місті. Хтось їхав транзитом через Кропивницький, багато хто залишався. Для того, щоб вони могли отримати матеріальну допомогу, необхідно було допомагати із оформленням документів або їх відновленням. Центр надання адміністративних послуг у квітні 2022 року оперативно долучився до державної програми «Прихисток», яка згодом запрацювала як єдина електронна система. Квітень-травень стали найактивнішими у роботі ЦНАПу. Багато кропивничан, у тому числі й співробітники міської ради, надали прихисток родинам, які змушені були залишити свої домівки через активні бойові дії. На державному рівні прийняли рішення про компенсаційні виплати для тих, хто прихистив вимушених переселенців. Ці питання й стали першочерговими для адміністраторів ЦНАПу: облік власників житла, які надають прихисток, і надання їм компенсаційних виплат за комунальні послуги. Це значний обсяг роботи, який додатково ліг на плечі співробітників ЦНАПу.

Здавалося, війна мала б скоротити кількість послуг, які мають попит у населення, але насправді вони тільки додалися. Наразі ЦНАП надає вже 426 адміністративних послуг у порівнянні з 2021 роком, коли їх було 364. Усі державні реєстри відкрилися у квітні минулого року, і наш ЦНАП із ними активно працює, у тому числі з всеукраїнським порталом «Дія», яким ми всі користуємося. Співпрацюємо із порталом «Трембіта» – це національна система електронної взаємодії між державними інформаційними ресурсами, електронними реєстрами, інформаційними системами. Вона покликана надати органам державної влади та місцевого самоврядування оперативний, безперешкодний і надійний доступ до інформації, необхідної їм для здійснення власних повноважень.

Змінився і алгоритм трудових відносин в умовах воєнного стану. До війни обов’язковою умовою прийняття на службу було проходження конкурсного відбору, але зараз призначення на посади здійснюється без конкурсу. Конкурсні умови влаштування на службу в органи місцевого самоврядування відновляться вже після війни, але не пізніше, ніж через дванадцять місяців. Тобто всі, хто був прийнятий на роботу під час воєнного стану, зобов’язані будуть пройти конкурс після війни. Звичайно, життя триває, і ми маємо потребу у фахівцях, тому сьогодні приймаємо на службу за результатами співбесіди та стажування. За цей час прийнято на роботу до міськради близько тридцяти осіб.

Міська рада не виключення у питанні виїзду працівників за кордон. У чинному законодавстві прописано, що особа, яка виїхала за кордон, може взяти відпустку без оплати на дев’яносто календарних днів. У перші місяці війни від нас поїхало близько шести відсотків працівників. Більшість вже повернулися і знову працюють на своїх посадах. Але навіть і тим, хто звільнився і ще перебуває за кордоном, ми будемо надавати можливість відновитися на роботі після повернення в Україну.

За час війни збільшилася кількість звернень громадян. У довоєнному 2021 році до нас звернулися 13 692 мешканці міста, а під час війни – 14 149. Якщо раніше людей найбільше турбували питання ЖКГ, то сьогодні додалося вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб. Важливим засобом комунікації влади й громади сьогодні залишається «Гаряча лінія» міського голови. До речі, з січня 2023 року «Гаряча лінія» працює у приміщенні міськради. Графік роботи й телефонні номери не змінилися.

Додалися функції і у працівників відділу обліку житла. Тепер вони формують списки із числа ВПО, які потребують житла для тимчасового проживання. Це інший облік, і до 2022 року в нас його не було. Зараз на такому обліку перебуває 518 родин, а це – 1257 осіб. На жаль, у нас поки що немає можливості будувати тимчасові містечка для вимушених переселенців. З досвіду інших міст, ці питання достатньо ефективно вирішують інвестори. Маємо надію, такі знайдуться і для Кропивницького, щоб провести реконструкцію колишнього гуртожитку в селищі Новому, який стане тимчасовим житлом для родин, які змушені були залишити свої домівки.

Незважаючи на війну, більше ста родин отримали житло, більша частина якого – це службові квартири. Ось лише один випадок. Поранена жінка прибула на лікування у лікарню швидкої медичної допомоги із міста Рубіжного Луганської області. Виявилось, що вона досвідчений лікар-реабілітолог. І поки йшло лікування, головний лікар запропонував їй роботу за фахом. Гостро постало питання житла… Міська рада оперативно зреагувала та виділила службову квартиру для кваліфікованого лікаря. Ми намагаємося допомагати спеціалістам, які вкрай необхідні нашому місту.