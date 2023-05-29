Відновлення Долинського ГЗК є важливим для України

Перший україно-американський форум відбувся у Києві, і його основні питання стосувалися допомоги Україні під час війни та відбудови в післявоєнний період. Захід був спрямований на прискорення інтеграційних процесів між діловими колами США та України й налагодження співпраці щодо відбудови країни.

Форум привернув увагу міжнародних діячів, представників профільних міністерств, державних структур, бізнесу та неприбуткових організацій. Серед спікерів були заступник Голови місії США в Україні Крістофер Сміт, колишній спецпредставник уряду США з питань України Курт Волкер, президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер, міністр оборони України Олексій Резніков, віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков і мер Києва Віталій Кличко.

Олег Подкопаєв, заступник директора компанії «Рудомайн», поділився своїми враженнями від заходу і підкреслив, що форум був потужним заходом з впливовими спікерами. «Виступ міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, що стосувався залучення інвестицій у розбудову промисловості України, переконав мене у стратегічній важливості проєкту відновлення Долинського гірничо-збагачувального комбінату для економіки України. Цей проєкт є важливим для країни й має всі шанси стати регіональним економічним локомотивом», – підкреслив він.