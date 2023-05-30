Сергій “Волина” продовжує допомагати морпіхам

26 травня в Києві відбулась презентація благодійного фонду “Сталеві”, що був створений за ініціативою Сергія Волинського. Фонд покликаний допомагати бійцям морської піхоти, що знаходяться на фронті, а також пораненим, полоненим та їхнім сім’ям.

Нагадаємо, що Волинський командував підрозділом морських піхотинців під час оборони Маріуполя та став відомим в Україні і світі, завдяки своїм зверненням до світових лідерів, зокрема до президентів провідних країн, Папи Римського та Ілона Маска.

Сам Волина не був присутній на відкритті фонду, адже перебуває в Туреччині разом з іншими командирами, що керували обороною Азовсталі. Проте Сергій записав зворушливе звернення до українців із закликом боротись за Україну та всіляко підтримувати морських піхотинців, які щоденно виконують надскладні бойові задачі в найгарячіших точках передової. “Пам’ятайте про тих, хто виборює право на свободу для майбутніх поколінь. Не вагаючись, віддавайте частину своєї душі тим, хто готовий віддати за вас своє життя.”

Серед ключових напрямків діяльності, Сталеві виділяють організацію зборів мілітарної допомоги за запитами морпіхів, забезпечення лікування бійцям, що потребують фізичної та психологічної реабілітації, а також різносторонню допомогу родинам морських піхотинців, що перебувають у полоні або загинули, захищаючи Батьківщину. Захід відбувся за участю військових, що пліч-о-пліч з Волиною билися проти окупантів та пройшли через жахіття російського полону.

На відкритті благодійного фонду “Сталеві” були присутні дружина Сергія – Руслана Волинська та рідна сестра героя України – Тетяна Харько. Саме вона на прохання брата очолила роботу організації. Окрім того, відбулись виступи військових та волонтерів, які підтримали ініціативу Волинського і закликали спільноту доєднатись до заходів, запланованих фондом. Також, на відкритті фонду були присутні відомі українські блогери та ведучі – Андрій Бєдняков та Олексій Дурнєв, що прибули на захід так як особисто знайомі з Сергієм Волинським і також планують привернути увагу своїх глядачів до роботи благодійної організації.