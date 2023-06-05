До нас прийшов інвестор

Паралельно з війною, боротьбою з ворогом Україна співпрацює з міжнародними фінансовими донорами, які прагнуть допомогти відбудувати країну. Такий донор – компанія HFR Ingenieure GmbH – побував на Кіровоградщині. Про результати зустрічі з представниками інвестора розповів на брифінгу начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

– Компанія HFR Ingenieure GmbH – це великий холдинг, який працює більш ніж в 50 країнах світу, – зазначив начальник ОВА. – Зараз вони «обстежують» Україну. Ми презентували 13 проєктів різних напрямків. Ми розуміємо, що пріоритет для донорів – відбудова деокупованих територій. Але наша область прийняла 85 тисяч внутрішньо переміщених осіб, 13 навчальних закладів, 52 підприємства, 4 лікувальних заклади. Прагнемо створити для них такі умови, щоб вони почувалися не «тимчасовими», а залишилися тут.

За словами Андрія Райковича, потенційному інвестору було представлено проєкти, які мають сприяти динамічному розвитку регіону. Це дороги, мости, шляхопроводи, житлово-комунальна проблематика, ідеї стосовно освіти та охорони здоров’я, санаторно-курортний напрямок, укриття, будівництво картонно-паперової фабрики в Смоліному та інші. Але інвестора більше всього зацікавив проєкт забудови 102-го мікрорайону. За нашими планами, це має бути містом в місті.

Що мається на увазі? Це земельна ділянка площею 40-50 гектарів. Для створення повноцінної комунальної інфраструктури все готове. Транспортне сполучення з центром міста є. Інвесторів туди повезли, підняли на дев’ятий поверх будинку сусіднього мікрорайону, вони побачили «вид зверху». Кажуть, що очі в них загорілися. Тобто є переконлива надія, що Кропивницький буде розбудовуватись.

У команді інвесторів працюють 150 архітекторів, які, сподіваємося, вже отримали конкретні завдання. І тимчасовий робочий офіс в нашому місті компанія HFR Ingenieure GmbH відкриває. Отже…

– До нас вперше прийшов такий потужний інвестор, – сказав Райкович. – Фінансовий кейс HFR Ingenieure GmbH складає 2,5 мільярда доларів. Обговорюючи терміни забудови 102-го мікрорайону, я озвучив своє бажання: до кінця року. Але я практик – заздалегідь не радію, аби не наврочити.