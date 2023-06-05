Останній дзвоник-2023

Про проведення останніх дзвоників та випуск­них балів у Кропивницькому й роботу шкіл і дитячих садків у літній період ми вели розмову із начальником управління освіти та науки міськ­ради Ларисою Костенко.

– У першу чергу маю зазначити, що в місті пролунали останні дзвоники вже в усіх середніх навчальних закладах, – розповідає очільниця управління. – Документи про початкову освіту видали 31 травня. Про базову освіту двом тисячам трьомстам тридцяти учням будуть видавати 16 червня, а про повну загальну середню освіту – 30 червня. Отримають їх тисяча триста п’ятдесят п’ять випускників. Також наприкінці червня планується нагородження медалями. Цього року медалі отримають сто сорок п’ять учнів. Випускні вечори будуть відбуватися поза межами учбових закладів. Тобто заклади не мають бути задіяні у цьому процесі.

– На останніх дзвониках майже не було квітів. Це якась заборона?

– Офіційно ніхто не забороняв. Міський дитячий парламент вніс пропозицію й звернувся до учнів і молоді Кіровоградщини, що спочатку дрони, а потім квіти. Була ще ініціатива вшанування загиблих Героїв, і відбувся загальний флешмоб. На всіх лінійках о дев’ятій годині спочатку була хвилина мовчання, а потім загальна молитва, яка була написана директоркою одного з міських позашкільних закладів. Наші школи готувалися, вчили текст, згодом вже робили фото, відео, збирали кошти на ЗСУ.

До акції приєдналися й садочки, бо саме цим ми дякуємо нашим бійцям за те, що цей навчальний рік пройшов спокійно. Треба відзначити, що кожна школа приймала самостійне рішення про формат проведення останнього дзвоника. У деяких закладах він відбувся тільки для випускних класів. Інші могли проводити в декілька етапів, як дозволяла кількість місць в укритті. Усе залежало від безпекової ситуації.

– Як працюватимуть навчальні заклади в літній період?

– З першого червня у більшості закладів розпочали роботу табори відпочинку. В одинадцяти з них вони будуть із харчуванням, в інших – без. Працюватимуть і садочки. Частина діточок їдуть з батьками до бабусь і дідусів. Тож кількість відвідувачів садків зменшиться. Але вони будуть оздоровлюватися, заплановані різноманітні заходи. У тому числі з п’ятого червня з дітками працюють фахівці-логопеди. Це для того, щоб вони були більш підготовлені до першого класу. 31 травня завершилася реєстрація першачків. Очікується, що восени буде сформовано від 75 до 80 перших класів.