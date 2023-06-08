Новий сервіс від пенсійного фонду – електронний кабінет цнапу на вебпорталі

На вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України розроблено Кабінет Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), завдяки чому взаємодія ЦНАПів та Пенсійного фонду України з обслуговування громадян виходить на новий рівень та на сьогодні надає можливість відповідальним працівникам ЦНАПів:

заповнення та подачі до Пенсійного фонду України заяв: про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги; про призначення та надання житлової субсидії; про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу; щодо перерахунку раніше призначеної житлової субсидії або пільги; про виплату житлової субсидії або пільги;

пошуку та перегляду заяв, поданих до Пенсійного фонду України, спеціалістами ЦНАПу.

Для отримання доступу до електронного кабінету ЦНАП необхідно заповнити та підписати Договір та Заяву про приєднання (розміщені на вебпорталі Пенсійного фонду України), визначивши перелік уповноважених працівників ЦНАПу, які будуть працювати в кабінеті.

Після реєстрації визначеним спеціалістам ЦНАПу буде надано доступ до електронного кабінету ЦНАП за кваліфікованим електронним підписом.

Метою новації є удосконалення процесу опрацювання звернень громадян з питань житлових субсидій та пільг та розширення в найкоротшій перспективі напрямків електронної комунікації територіальних громад та Пенсійного фонду.

Олена ПАРХОМЕНКО, начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області