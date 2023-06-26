Корисні для агресора копалини

СБУ повідомила про підозру російському мільярдеру і гонщику Сергію Кабаргіну. Кримінальне переслідування Кабаргіна пов’язане з діяльністю підконтрольного йому АТ «Кіровоградське рудоуправління», яке у Кропивницькому районі видобуває каолін (вогнетривку глину, необхідну в першу чергу для металургії) і до війни мало славу місцевого економічного флагмана, ще й соціально відповідального.

У прес-релізі СБУ йдеться про причетність Кабаргіна до фінансування збройної агресії рф проти України. «З початку повномасштабного вторгнення він реалізував “схему”, яка дозволила йому перерахувати до російського бюджету майже 2,5 млрд рублів. Для цього росіянин використовував підконтрольне в Україні АТ “Кіровоградське рудоуправління”, де видобувають рідкісні породи глини, у тому числі вогнетривкої класифікації. Ця сировина є необхідною складовою для будівництва і ремонту технологічних приміщень на потенційно небезпечних об’єктах промисловості та енергетичної галузі. За вказівкою Кабаргіна гірські породи з українського підприємства постачали оптовими партіями підсанкційним бізнес-структурам “Росатома” і “Лукойла”. Фігурант здійснював поставки через власну компанію в росії – “Боровичский комбинат огнеупоров”. Крім того, значну кількість будматеріалів, виготовлених на цьому підприємстві з української сировини, Кабаргін відправляв російським військам на фронт для будівництва укріпрайонів. Оскільки фігурант перебуває на території рф, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України», – повідомила українська спецслужба.

Можна припустити, що йдеться про копалини, видобуті в Кропивницькому районі й експортовані в росію до великої війни, а перероблені там уже під час неї. Бо з 24 лютого минулого року «Кіровоградське рудоуправління» не працює. Принаймні, про це повідомив генеральний директор АТ Володимир Кухта, коментуючи рік тому журналісту «Суспільного» арешт правоохоронцями майна й коштів товариства.

Також Кухта розказував, що росіяни придбали акції товариства ще в 1990-х роках і відтоді не втручалися в його діяльність, не отримували дивідендів.

Проте Кабаргін ніколи не давав підстав вважати себе альтруїстом. Він – мільярдер (статки – 4 мільярди рублів), співвласник десятка компаній, в тому числі «Московского завода «Физприбор», продукція якого – радіоелектронне обладнання – постачається на російські АЕС. Широко відомий Кабаргін у росії і як автогонщик, учасник змагань з дрифту. Здавалося б, Кабаргіну з його мільярдами ні жарко ні холодно від того, що СБУ завела на нього теку з паперами. Але ця формальність, цілком можливо, потрібна для запровадження РНБО санкцій проти нього. Без санкцій же неможливо відчужити його активи на користь України.

Очевидно, щоб підкреслити патріотизм, «Кіровоградське рудоуправління» на початку великої війни опублікувало на своєму сайті гасло про «русский военный корабль» і до цих пір його не зняло. Колектив же сидить без роботи і, відповідно, без зарплати. А ще не так давно працювати тут було вигідно і престижно. Пристойні заробітки, хороші умови праці. Компанія обзавелася ефективною гірничою технікою японського та південноафриканського виробництва, нарощувала обсяги видобутку. Дуже багато робилося для соцсфери Катеринівки, де розташований офіс підприємства. На Кіровоградщині небагато таких благоустроєних сіл. Крім того, «Кіровоградське рудоуправління» було основним платником до місцевого бюджету. З 2014 року допомагає ЗСУ. У Катеринівку полюбляли приїздити чиновники, захоплювалися красотами села і трудовими звершеннями гірників. Мабуть, і себе відчували причетними. 2018 року колектив підприємства отримав найвищу обласну відзнаку – «Честь і слава Кіровоградщини». Вручав тодішній голова облради Олександр Чорноіваненко…

Звісно, таке підприємство не повинне простоювати. І от минулого місяця держава заходилася шукати йому управителя. Конкурс оголосило АРМА – Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.