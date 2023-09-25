Який клей найкраще для дерева?

У меблевому виробництві та домашніх майстернях широко застосовується клей для дерева – адгезив, здатний міцно фіксувати елементи та витримувати механічні дії. Він виготовляється з різних компонентів, що зумовлює кілька типів клею. У статті розглянемо, який клей для дерева варто купити, у чому різниця між його видами, їх переваги та як вибрати конкретний.

Найкращі клеї для дерева: різновиди адгезивів

Виробники випускають багато різних клейових складів, але в п’ятірці найкращих завжди залишаються:

Клей для дерева ПВА – застосовується для виготовлення меблів з деревних матеріалів, обробки ДВП, ДСП. У нього збалансована формула, що дозволяє використовувати склеєні вироби у приміщеннях та зовні.

Гарячий клей для дерева (термоклей) – склад з чудовою адгезією, який ідеально підходить для шпонування, фіксації кромок та ін. Його використовують при виробництві м’яких та корпусних меблів, дверей та інших виробів з дерева.

Поліуретановий клей для склеювання дерева – дуже міцний, стійкий до вологи та ультрафіолету, низької та високої температури, різних типів навантажень без втрати вихідних властивостей. Найчастіше його використовують при ремонті та будівництві для фіксації підлогових та настінних покриттів у холодному вигляді, для приклеювання кромок меблів – у гарячому.

Столярний клей для дерева складається з компонентів натурального походження, підходить для ДСП, фанери, брусків і дощок з дерева, проте працювати з ним потрібно обережно – він виділяє різкий, неприємний запах.

Епоксидний клей для дерева – складається з епоксидної смоли, пластифікаторів, наповнювачів, затверджувачів та інших додаткових компонентів. Стійкий до спеки та морозу, добре твердне, використовується при реконструкції меблів та у будівництві.

Який клей краще для дерева?

Всі перелічені раніше склади мають хороші адгезійні властивості і знайшли своє застосування в деревообробці. Однак найкращий клей для дерева, на думку фахівців, – це ПВА. Він поширений у промисловості та серед домашніх майстрів з наступних причин:

швидко сохне і не залишає слідів (стає прозорим);

Універсальний – підходить для різних типів деревини;

легко наноситься різними методами (ручним та машинним);

дуже міцний;

безпечний у використанні та зберіганні (не токсичний);

має великий термін придатності;

він недорогий.

Один із провідних виробників полівінілацетатних адгезивів в Україні – компанія «Люкс-Х». Вона пропонує найкращі клеї ПВА для склеювання дерева: “Люкс”, D3, L-D3, D2, дисперсію. Для роботи з деревом у промислових масштабах та виготовлення меблів рекомендується вибирати склад класу водостійкості D2-D4. Адгезив D2 використовується із сухою деревиною (кількість вологи – до 18%) усередині приміщень, але нерегулярна дія води допускається. Клей класу D3 стійкий до тривалішого впливу вологи, можна працювати на відкритому повітрі.

Який клей для дерева вибрати?

Для обробки деревини та виготовлення меблів фахівці рекомендують ПВА «Люкс» та гарячий клей для дерева BeardowAdams. Полівінілацетатний екологічний адгезив, зручно наноситься, є кілька його видів залежно від в’язкості, з ним можна працювати при температурі в діапазоні +15…+35°С, а перед використанням необхідно перемішати масу. Гарячий клей для дерева економно витрачається, добре липне, не тече і не утворює нитки, буває різних відтінків, не токсичний та міцний.

Щоб вибрати найміцніший клей для дерева, зверніться до менеджерів Люкс-Х. Вони підкажуть, який склад підійде під ваші завдання, детально розкажуть про його характеристики та особливості використання. Компанія продає клей для дерева оптом та в роздріб, доставка здійснюється по Україні.