Пенсії по інвалідності за “базовим” законом: хто, за яких умов, скільки?

У головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області станом на 01.11.2023 пенсію по інвалідності отримує 30 021 особа з інвалідністю, з них: особи з інвалідністю I групи – 1 656 осіб, ІІ групи – 7 335 осіб та III групи – 21 030 осіб.

Хто має право?

Пенсія призначається в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності за наявності страхового стажу, передбаченого статтею 32 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон).

Залежно від ступеня втрати працездатності визначено три групи інвалідності (I, II, III). Причина, група, час настання інвалідності, термін на який встановлюється інвалідність, визначаються органом медико-соціальної експертизи. Пенсія по інвалідності призначається незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи.

Відповідно до статті 45 Закону пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності.

Умови призначення

Головною умовою для призначення пенсії по інвалідності є наявність певного страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією (стаття 32 Закону), величина якого залежить від віку та групи інвалідності.

Наприклад, особі віком 37 років, визнаній особою з інвалідністю III групи, необхідно мати 7 років страхового стажу для призначення пенсії по інвалідності.

Особи, визнані особами з інвалідністю після досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону (незалежно від групи), мають право на пенсію по інвалідності за наявності 15 років страхового стажу.

Розмір пенсії по інвалідності

Відповідно до статті 33 Закону розмір пенсії по інвалідності особам з інвалідністю I групи встановлюється в розмірі 100 відсотків пенсії за віком, особам з інвалідністю II групи – в розмірі 90 відсотків пенсії за віком та особам з інвалідністю III групи – в розмірі 50 відсотків пенсії за віком, обчисленої відповідно до статті 27, 28 цього Закону.

Непрацюючі особи з інвалідністю ІІ групи, визнані особами з інвалідністю після досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, та особи з інвалідністю ІІІ групи за їх вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього Закону, за наявності страхового стажу: 30 років ‒ для жінок, 35 років ‒ для чоловіків.

Антоніна ТОРШИНА, начальник управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області