Постраждалі від домашнього насильства можуть отримати безоплатно послуги юриста чи адвоката: куди звертатися

Особи, які постраждали від домашнього насильства, мають право отримати безоплатно послуги юриста чи адвоката. Для цього варто звернутися до системи безоплатної правничої допомоги (БПД). Які послуги надає система БПД, як ними скористатися та куди звертатись — пояснюємо далі.

Система БПД належить до сфери управління Міністерства юстиції України та фінансується з Державного бюджету України. Безоплатні юридичні послуги — це державна гарантія для постраждалих від домашнього насильства. Тут надають первинну та вторинну правничу допомогу.

Первинна правнича допомога: юристи розкажуть про ваші права, як ними скористатися та захистити, якщо їх порушують; нададуть правову інформацію, консультацію чи роз’яснення з правових питань; допоможуть скласти заяви, скарги, інші документи правового характеру, крім документів для звернення до суду.

Вторинна правнича допомога — це допомога зі зверненням до суду: представництво інтересів у судах (інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами); складання документів для звернення до суду.

Первинну правничу допомогу надають штатні юристи системи БПД. Вторинну правничу допомогу можуть надавати штатні юристи або адвокати, які співпрацюють із системою.

Послуги безоплатні для клієнтів, однак і юристи системи БПД, і адвокати, що співпрацюють із системою, отримують оплату за свою роботу — з Державного бюджету України. Право отримати первинну правничу допомогу безоплатно має кожна людина в Україні, а от вторинну – лише визначений законом перелік категорій громадян, зокрема постраждалі від домашнього насильства.

Як отримати допомогу юристів

Спочатку варто звернутися по консультацію до юриста системи БПД з питання, щодо якого вам потрібна допомога. Юристи вивчать документи та пояснять вам перспективи. Якщо запропоновані варіанти рішення вас влаштують, потрібно буде написати заяву з проханням надати вторинну правничу допомогу.

До заяви додати копії свого паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та документ, що підтверджує статус особи постраждалої від домашнього насильства.

Де взяти документ, що підтверджує статус постраждалої особи

У поліції. Якщо ви повідомляли про вчинення відносно вас домашнього насильства, вам можуть надати:

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань з інформацією про кримінальне правопорушення, пов’язане з насильством;

талон-повідомлення про кримінальне правопорушення, пов’язане з насильством;

копію протоколу про адмінправопорушення;

копію постанови про адмінстягнення за вчинення правопорушення, пов’язане з насильством;

копію термінового заборонного припису.

У соцслужбі — вам видадуть направлення до центру з надання безоплатної вторинної правничої допомоги.

Достатньо одного з перелічених документів.

Далі буде визначено, хто надаватиме правничу допомогу — юрист чи адвокат, залежно від складності справи.

Більше про домашнє насильство, відповідальність для кривдника та як може допомогти система БПД: https://legalaid.gov.ua/kliyentam/chy-mayu-ya-pravo-na-bezoplatnu-vtorynnu-pravovu-dopomogu/postrazhdalym-vid-domashnogo-nasylstva/

Як звернутися до системи БПД