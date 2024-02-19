Під патронатом міністра

На зустріч з президентом, який нещодавно відвідав Кропивницький, нас, журналістів, не запросили. А от на нараду з міністром охорони здоров’я Ляшком запросили заздалегідь. Щоправда, захід розпочали раніше від запланованого, на нього встигли ті, хто був поруч з адміністрацією.

Начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович в соцмережах зазначив: «Працюємо відповідно до завдань президента України і плану, визначеного прем’єр-міністром. З робочою поїздкою в області – міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова, командувач медичних сил ЗСУ Анатолій Казимирчук.

Вже не вперше очільник МОЗу на Кіровоградщині. Сьогодні в зоні його уваги – реконструкція ЦМЛ. Саме про неї я доповідав главі держави.

Будівельні роботи місто виконує власним коштом. В медичному завданні – створення госпітальної бази на понад сотню ліжок з опер­блоком, хірургічним, травматологічним, неврологічним, терапевтичним, фізіотерапевтичним відділеннями, лабораторією і сучасною діагностикою. Це буде потужний центр реабілітації. Потребуємо державної підтримки у пришвидшенні фінансування будівництва і оснащення обладнанням.

Стартову дорожню карту визначили. Вже під час наради в ОВА з моїми заступниками, керівниками районів та обласного центру, керівниками закладів охорони здоров’я обговорили найактуальніші на сьогодні питання поліпшення реабілітації та надання медичної допомоги населенню області в умовах воєнного стану. Попри війну збереження максимальної доступності медичної допомоги, розвиток якісної реабілітації, особливо для наших захисників і захисниць, є пріоритетом для влади на місцях».

За словами Андрія Райковича, ремонтні роботи основного оновленого корпусу можна завершити вже за пів року. Проте є проблеми з фінансуванням комплектування лікарні через певні бюрократичні процедури. Голова Кіровоградської ОВА уточнив, що обговорював цю проблему з президентом Володимиром Зеленським під час його візиту до Кропивницького.

«Я проінформував президента про проблеми з казначейством. Встановлені ліміти не дозволять освоювати великі суми так швидко, як будується лікарня, адже фінансування йде у третій черзі. Зараз Кабмін розглядає можливість перевести фінансування медзакладів у другу чергу. Якщо це рішення ухвалять, то це дозволить нам тут працювати ефективніше», – зазначив начальник ОВА.

Отже у Кропивницькому на базі однієї з лікарень з’явиться центр з реабілітації військових та цивільних. Ремонт планують закінчити до кінця цього року. Після ремонту центр оснастять необхідним обладнанням, що пообіцяв міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, який взяв шефство над лікарнею. Нині формують список необхідного обладнання для діагностики та реабілітації після поранень та захворювань, щоб сформувати замовлення для закупівель.

«Медичне обладнання не можна придбати так само, як харчові продукти: сьогодні замовив – завтра прибуде. Тому наша головна мета зараз – визначити, яке саме обладнання необхідне та як воно повинне працювати», – пояснив міністр.

На даний час в лікарні замінили системи водопостачання, електромережі та системи опалення, а також здійснили утеплення стін та перепланування внутрішніх приміщень. Проте роботи виконуються повільніше, ніж планувалося, через нестачу працівників: багато спеціалістів, які мали б працювати на будівництві, зараз відправлені на військову службу, тому терміни робіт збільшилися.

Планується, що загальна вартість проєкту становитиме близько 200 мільйонів гривень.