Хай буде «Мир»!

Гарна новина: легендарний кінотеатр «Мир», що у центрі Кропивницького, відновить своє існування. Там не буде чергового супермаркету або секондхенду, чого так боялися містяни. Натомість це буде простір, наповнений спілкуванням, культурою, навчанням, творчістю, відпочинком. Оживити «Мир» має новий власник приміщення.

Заступниця начальника Кіровоградської ОВА Катерина Колтунова повідомила про це у Фейсбуці. До речі, саме вона мала безпосереднє відношення до створення у Кропивницькому простору Krop:hub та платформи «Атмосфера mіr2.0», що з 21-го року успішно діяла на базі колишнього кінотеатру.

Зокрема, пані Катерина написала: «Ми спільно з новим власником (приватний інвестор Олександр Сиров) в оновленому інтер’єрі будемо розвивати ідеологічну складову та допомагати людям знайти опори якісного культурного відпочинку, навчання, роботи та відновлення, ну і їжі, куди ж без неї».

Наприкінці повідомлення заступниця начальника ОВА зазначила: «Більше не можу розказати, не хочу наврочити». Ми також бажаємо, щоб все здійснилося. Тим не менш вмовили інвестора більш детально розповісти про майбутнє приміщення і навколишньої території за адресою: вулиця Велика Перспективна, 19.

З Олександром Сировим спілкувалися у сквері біля кінотеатру. Видно, що вже почалися роботи: укріплюють фундамент. З цього зазвичай і починають масштабні перетворення. Хто не знав або забув, кінотеатр «Мир» був введений в експлуатацію в грудні 1959 року. Тривалий час не експлуатувався. Спеціалісти, з якими радився інвестор, сказали, що якщо іще років п’ять просто так простояв би, почалося б руйнування стін. Отже все вчасно, все співпало.

А співпало бажання інвестора і можливості Кропивницького. Олександр Сиров, маючи досвід створення міських просторів в інших населених пунктах, до можливості зробити подібне в Кропивницькому підійшов серйозно, вирахувавши і врахувавши все, навіть настрій містян.

– Перед тим, як зайти в місто з якимось проєктом, я намагаюся відчути це місто. І я роздивляюся, вивчаю не об’єкти нерухомості, а людей. Адже для того, щоб займатися бізнесом, треба розуміти, для кого ти це робиш, тобто – відчувати людей, – розповідає Олександр. – В Кропивницькому поселився в стандартному готелі, пішов вулицями. Майже все місто пройшов пішки. Люблю мандрувати, раніше багато де був в Україні, а в Кропивницькому чомусь ні.

Багато які заклади відвідав. Роздивлявся бізнес-моделі, які тут присутні, вивчив запит, переваги. Мені дуже сподобалося місто. Архітектура навіть не обговорюється – вона у вас прекрасна. А люди… Багато красивої, перспективної молоді, а це значить, що місто молоде. Взагалі кропивничани приємні, привітні, освічені, в них розумні обличчя.

Компанія Олександра створює локації в форматі Third place, або «третє місце». Це там, де людина може відпочити від роботи чи навіть від сім’ї. Позитивному рішенню Олександра Сирова щодо Кропивницького в чималій мірі сприяли наші Krop:hub та «Атмосфера mіr2.0».

– Ми моніторили соціальні мережі, перш ніж зацікавитися Кропивницьким, – розповідає інвестор. – Зайшли на сторінки Krop:hub та «Атмосфера mіr2.0». Побачили, як люди практично з нічого створили активні простори, яких потребувало місто. І концерти, і ярмарки, і майстер-класи, і одружувалися тут.

До прийняття позитивного рішення мене підштовхнула Катерина Колтунова, сама того не знаючи. Я побачив, наскільки вона і її однодумці заглибилися в рух творчості, волонтерства, активності громади. Наскільки вони небайдужі. По суті громада вже створила цей об’єкт. Для нас головне – не зіпсувати, не нашкодити. Переконаний, що так і буде.

Олександр Сиров переконаний, що живим цей простір зроблять лише люди, лише кропивничани. Віковий ценз відвідувачів, інтере­си яких будуть враховані, – від 3-х років до 80-плюс. А інтереси враховують суперспеціалісти. Інвестор до реалізації проєкту залучив найкращих. Запевняє, що їхні імена (назви) додадуть плюсів не тільки в портфоліо підрядників та інвестора, а й в активи самого Кропивницького.

Підрядники – визнані лідери. Інтер’єром займається архітектурне бюро Balbek bureau – українська майстерня архітектури та дизайну інтер’єру. Працюють в багатьох країнах, знані там, а тепер прийшли у Кропивницький. Ще один підрядник – архітектурне бюро «Модус». Круті спеціалісти, розробляють цілі квартали великих міст. В нас розробляють концепцію прилеглої до кінотеатру території.

Крім того до нас зайдуть компанії та визнані фахівці, які влаштують класичний бар (наше місто, як виявилося, такого не має), навчать шеф-кухарів, піцейол, бариста, барменів, аніматорів, адміністраторів. Планується влаштувати близько ста містян.

– Я реалізую проєкти, які були б зручні мені, якими я б користувався, – пояснює концепцію Олександр, – В «Мир», який ми створюємо, я буду ходити із задоволенням. Це буде не кінотеатр в широкому розумінні. (Хоча ми зберегли назву, і для логотипу навіть взяли шрифт, який був використаний на фасаді приміщення 64 роки тому). Це буде багатофункціональний простір: виставковий зал, кафе, елементи коворкінгу, дитяча зона – всередині та зовні.

Для місцевих музичних колективів двері простору будуть широко відкриті. Якісною звуковою апаратурою ми забезпечимо. Плюс екран. До речі, великий екран, який, я знаю, з ностальгією згадує старше покоління містян, буде обов’язково. На ньому будуть демонструватися фільми, але це, скоріш за все, будуть камерні покази світових шедеврів кіно.

Про терміни робіт ми не говорили. Відомо, скільки часу займають проєктні роботи. Було запитання про реакцію влади на наміри інвестора. Розуміння є. Не можна було не утриматися від запитання, чи не дивиться інвестор в бік кінотеатру «Зоряний». Відповів, що в нашому місті є цікавіші об’єкти.

Наприкінці першого, але, безумовно, не останнього нашого спілкування Олександр Сиров сказав: «Символічно, що ми записуємо інтерв’ю саме тут, на нашому просторі, адже концепція майбутнього кінотеатру “Мир” враховує зустрічі, інтерв’ю, прес-конференції, презентації, виставки, кінопокази, квартирники. Я з тих людей, які не люблять межі, кордони, які люблять свободу, простір. То ж раді будемо бачити кропивничан у “Мирі”. Миру – всім українцям!