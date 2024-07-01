…можна отримати у Кропивницькому. Канікули у розпалі. Через певні причини дитина проводить багато часу у соцмережах? З цього можна мати користь, запевняє Кіровоградський обласний центр науково-технічної творчості, на базі якого розпочалася гуманітарно-просвітницька акція «Байк за вподобайки».

Акція має трьох співорганізаторів: магазин ProBike, творчий проєкт «Піхота ЮА» (військові – дітям) та ЦНТТ. Вони подарують крутий байк найактивнішому учню чи учениці. Умови акції: брати участь у різноманітних заходах організаторів; створити розповідь про них у соціальній мережі та отримати максимальну кількість вподобайок за свої розповіді. О 23.59 1 жовтня 2024 року підрахунок вподобайок завершиться, а автор найкращої розповіді отримає головний приз – велосипед.

Організатори запевняють, що призи очікують на всіх учасників акції: сотня корисних подарунків буде розіграна між ними за допомогою рандомімайзера. Минулого тижня перші претенденти на перемогу вже відвідали Центр. Це діти та педагоги дитячого садочку «Супутник». Вони не тільки побували у космічному планетарії та зустрілися зі справжнім казкарем, а й принесли передачу для військових: малюнки, поробки, сухі душі та солодощі. Все це вони передали для батальйону «Лють» через Волонтерську групу Павла Кучеренка.

Зареєструватися в акції, дізнатися розклад заходів та просто поспілкуватися з організатором можна за телефоном: 0675981720.