Над чим працюєте, Майстре?

Продовжуємо рубрику, в якій наші земляки, представники різних кіл творчої інтелігенції розповідають, над чим вони нині працюють, які мають плани, про що мріють. Сьогодні на запитання відповідають…

Солістка обласної філармонії Світлана Пляка:

– У цьому сезоні багато концертів маємо в філармонії. Постійно триматись в тонусі мені допомагає їх різноманітність. Щодня з великим натхненням проходить підготовка до нових проєктів з колективом «Єлисавет-ретро». Я у захваті від нових аранжувань. А концерти для маленьких глядачів дають максимально багато позитивних емоцій. Нині працюю над написанням пісень, які так довго відкладала. Сподіваюся, в них буде нове бачення, нові ідеї, які хочеться втілити в життя.

В майбутньому плануємо створити сімейний проєкт, відкрити студію, в якій зможуть навчатись на музичних інструментах та вокалу. Нині кожен має одну на всіх мрію: щоб війна закінчилась і ми жили в мирній країні. Гадаю, все буде добре, разом ми все зможемо. Головне – не зупинятись і йти вперед.

Майстриня Олена Мітюріна:

– Нещодавно закінчила реставрувати оздоблення ікони Божої Матері Казанської.

Не люблю говорити про здобутки, бо вважаю шлях майстра не шляхом накопичення здобутків, а просто шляхом особистого розвитку. Досягнення бувають у спортсменів, а майстер як самурай. У майстра є лише шлях.

Мрію про Перемогу і про те, що кожен українець буде поважати традиції.

Майстер Сергій Марущак:

– Служу в лавах ЗСУ, воюю. У вільний час займаюся ложкотерапією, тобто вирізаю з липи ложки для побратимів. Тому кожна ложечка по-своєму оригінальна. А ще трішки малюю. За останній час зробив понад 30 ложок і ще більше малюнків, просто немає коли рахувати.

Мріємо всі про Перемогу!

Письменниця Оксана Корнієнко:

– Нині я працюю над трилогією психологічно-любовних оповідань, дія яких відбувається переважно на Закарпатті. Також паралельно пишу перший роман – родинну сагу на фоні життя Кіровограда-Кропивницького.

За останній час я написала кілька віршів, завершила любовне оповідання, що базується на міфі про Орфея та Еврідіку, завершила друге оповідання закарпатської трилогії й почала третє.

Якщо говорити про мрії стосовно літератури, то хотілося би підготувати до друку й видати три книги коштом видавництва: збірку поезій, перший роман і збірку оповідань. Але найголовніша мрія – завершення війни українською Перемогою якомога швидше, а також здоров’я й довголіття всім, кого люблю. Якщо ж говорити про інші, більш дрібні мрії, то хотілося б здійснити подорож за кордон, вивчити іспанську мову рівня В2 й отримати міжнародний диплом-підтвердження цього рівня.

Очільниця ГО «Творчі аматори Кропивницького» Ірина Кінша:

– Працюю над збіркою авторських віршів та пісень.

За останній час мої вірші публікувалися в альманахах творчого об’єднання «Вітрила».

Прагну об’єднати якомога більше творчих людей в ГО «Творчі аматори Кропивницького». Ми вже працюємо як волонтери з концертними програмами на локаціях міста та у клінічному військовому госпіталі.

Мрію зробити концерт до Дня Перемоги.

Художниця Катерина Гусєва:

– Нині працюю над власним розвитком в сфері образо­творчого мистецтва. Пишу переважно пейзажі у різних техніках. Процес живопису – це особливе задоволення.

Що я зробила за останній час? Маю численні публікації у наукових фахових виданнях і журналах. За моїм проєктом у провулку Училищному був створений мурал «Рибалка ХХІ». Провела дві персональні виставки. Створила і відкрила арт-простір «Ейфорія». Маю прекрасних учнів. Постійно працюю над розвитком їх творчих здібностей.

Мрію про гармонійне творче життя, незабруднену природу і мирний розвиток цивілізації.