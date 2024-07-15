Конвоїрка Настя таки змилувалася

Про право на справедливий суд з комфортним туалетом

Про невід’ємне право людини на комфортний туалет голосно заговорили у зв’язку зі «справою Червінського», відколи її розглядає Кіровоградський районний суд. Допотопний, на вигрібній ямі, нужник на подвір’ї райсуду, яким пропонується користуватися відвідувачам (для персоналу є ватерклозет в приміщенні), уже став символом правосуддя по-кропивницьки – прихильники Червінського вважають його таким самим вибірковим, як і туалети. Минулого тижня обговорення цієї важливої теми продовжилося.

У середу у Кропивницькому апеляційному суді почали розглядати скаргу захисників Романа Червінського на ухвалу Кіровоградського районного, який продовжив тримання обвинуваченого під вартою. Знову прибули численні, з різних міст країни, прихильники Романа Григоровича. І знову – таке вже траплялося у ході розгляду справи райсудом – виділили крихітну залу, куди ледь помістилися учасники процесу, а про перебування кількох десятків так званих вільних слухачів і мови не йшлося.

Тим часом частині публіки захотілося справити природні потреби, але конвоїри не впускали до суду. Як потім написала у Facebook киянка Роксоляна Хмара (вона не вперше приїздить у Кропивницький підтримати Червінського – продовжує справу, яку почала ще з чоловіком, нині покійним Степаном Хмарою), судові вартові мотивували свої дії то тим, що «там лише одна кабінка, то тим, що ми можемо вирватися від конвоїрки Насті і таки проникнути в залу, де мав початися суд над Романом Червінським».

Виник скандал. Жінки погрожували, що справлятимуть нужду перед телекамерами журналістів, яких теж не впустили. Нарешті конвоїри змилувалися, і простолюд таки дізнався, як воно там, у туалеті Кропивницького апеляційного суду. Виявилося, пропускна спроможність цієї вбиральні – не така вже й мала: три кабінки (а не одна, як було сказано спочатку), є вода й дзеркало.

Потім публіку впустили до зали – великої, світлої і прохолодної. Прихильники Червінського розглядають це як свою невелику перемогу над чиновницькою черствістю. На тому їхні успіхи й закінчилися. Клопотання 27 народних депутатів (уся фракція «Європейської солідарності» на чолі з Петром Порошенком), які просили віддати їм Червінського на поруки, – відхилено. Бо народний депутат Михайло Бондар привіз не оригінал документа, а копію. Рішення по суті Кропивницький апеляційний суд минулого тижня не ухвалив.