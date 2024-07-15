Затягнули на п’ять років

Фігурант ще однієї справи про корупцію на цілком законних підставах уник відповідальності в Кропивницькому. Причина: поки тривало досудове, а потім і судове слідство, промайнув термін, протягом якого можна карати за такий злочин. Щастить же декому!

Віталій Сидоренко працював головним архітектором буднагляду в управлінні Державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області. На початку червня 2019 року його затримали правоохоронці з 44 тисячами гривень, які начебто отримав від представника такого-то підприємиці, яка будувала газозаправну станцію. За тиждень до того нібито взяв у того ж чоловіка 10 тисяч гривень. А ще раніше, на початку травня, Сидоренко позапланово нагрянув на будівництво газової заправки, виявив там купу порушень і начебто висловив таку пропозицію: або підприємиця платить у казну штраф у розмірі мільйон 800 тисяч гривень, або три відсотки, тобто 54 тисячі, – особисто йому, Сидоренку…

Здавалося б, проста, як двері, справа. Але досудове розслідування тривало майже рік. У травні 2020-го матеріали надійшли в Ленінський районний. Там і пролежали чотири роки. І от 18 червня 2024-го суддя Катерина Юр’єва задовольнила клопотання обвинуваченого про закриття провадження через давність злочину, яка в цьому випадку становить п’ять років.

Сидоренко звільнився з обласного управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у березні 2021 року. Здається, причиною була ліквідація цієї контори на державному рівні через численні скарги на її працівників. Віце-прем’єр Олександр Кубраков назвав ДАБІ найкорупмованішою в історії незалежної України державною структурою. За підрахунками Кубракова, щорічний тіньовий дохід чиновників ДАБІ та її регіональних органів становив 3 мільярди доларів.

Віктор Іваненко, «УЦ».