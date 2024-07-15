Збиралася спалити ТЦК

Поплічницю ворога викрила СБУ на Кіровоградщині.

28-річна жителька Олександрії, виконуючи завдання російської спецслужби, устигла спалити службовий пікап інструктора спецпідрозділу «Омега» Національної гвардії. Під час комендантської години підкралася до авто і з допомогою легкозаймистої рідини підпалила. Пожежу зняла камерою смартфона – для звіту перед замовником.

Терористку затримано і взято під варту. Начебто є докази того, що збиралася збиралася підпалити ще й ТЦК. В полі зору агресора олександрійка опинилася через активність в соцмережах – шукала заробітку. Нібито відчувала гостру потребу в грошах через залежність від метадону. Хоча, якщо їй вірити, старалася для дитини, якій восени іти в перший клас. Постійної роботи не було, тож спокусилася пропозицією спалити машину ТЦК за 10 тисяч гривень.

Як повідомила прес-служба обласного управління СБУ, росіяни намагалися її використати для поширення фейків про антиукраїнське підпілля на Кіровоградщині.

Плани ворога розкрили співробітники СБУ у Кіровоградській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.