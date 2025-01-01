Навіть коли боржник воює…

Війна – не причина не платити за комунальні послуги. Так кажуть боржникам в компаніях, які надають ці послуги. І, буває, вдаються до радикальних заходів – відключень. Не зупиняє навіть те, що боржник воює. Невже немає винятків хоча б для фронтовиків? Із цим запитанням ми звернулися до Ольги Довжук, яка очолює департамент ЖКГ обласної військової адміністрації. Ось що вона розповіла:

– Винятків і преференцій немає ні для кого. У грудні 2023 року уряд вніс зміни до своєї ж постанови, ухваленої у березні 2022-го, яка забороняла припиняти надання населенню житлово-комунальних послуг у разі їх неоплати або неповної оплати. Змінами, внесеними до постанови, цю норму скасовано. Але споживач має можливість погасити борг частинами. Це передбачено законом «Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію». Споживач має звернутися з відповідною заявою до постачальника, а той має запропонувати укласти договір про реструктуризацію боргу. Згідно із законом, максимальний термін погашення реструктуризованого боргу – 60 місяців. Якщо надання житлово-комунальної послуги припинялося, постачальник має відновити його з укладенням договору про реструктуризацію боргу. Одночасно відновлюється право споживача на субсидію.