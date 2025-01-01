Зброя з передової

Кулемет, гранатомети, гранати і ще чимало смертоносних предметів вилучили працівники СБУ і поліцейські у дезертирів, яких затримали у Кропивницькому.

Про це повідомила прес-служба Управління СБУ в Кіровоградській області. Ідеться про двох військових (один з них раніше судимий), які самовільно залишили службу і поїхали додому, прихопивши купу зброї й вибухівки. У Кропивницькому вони попалися правоохоронцям при спробі продати місцевому криміналітету п’ять протитанкових гранатометів та одинадцять гранат Ф-1. У ході обшуків вилучено два бойових пістолети, два підствольні гранатомети, кулемет, протипіхотну міну, гранати, патрони різних калібрів та саморобні вибухові пристрої з пластидом і тротилом.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).Зловмисникам загрожує до семи років ув’язнення.