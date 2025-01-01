Рік 2024. Про особисте

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Олена Нікітіна
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11:00
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Рік, що минув, для кожного був особистим. Свої враження, відчуття, події, які залишать спогади. Ми попросили поділитися поки ще свіжими спогадами про 2024 рік героїв наших публікацій, яких вважаємо експертами в тій чи іншій галузі. Цих людей ми поважаємо, довіряємо їхній думці, звертатимемося по коментарі ще не раз.

Олег Дем’яненко, командир танкового батальйону 110-ї механізованої бригади:

– Про фронт, службу, побратимів можу довго говорити. А що стосується особистого, то в 24-му році відбулися дві важливі події. Перше те, що я переніс складну операцію на серці й повернувся до свого підрозділу. Дякую лікарям! Друге – наша родина поповнилася, народилася онучка. Я щасливий дід.

 

Роман Бутовський, художній керівник Кропивницького муніципального театру сатири:

– 2024-й – як для більшості, так і для мене – на жаль, не став роком перемоги в клятій війні. Але він став роком особистих перемог і досягнень: отримання гранту від Українського культурного фонду на постановку вистави сприймаю як особисте досягнення. На жаль, рік, що йде, не дав змоги повноцінно відпочити, але і це теж тішить, оскільки для мене завантаженість роботою є нагородою. Маю надію, що наступний рік буде більш поблажливий.

 

Вадим Нікітін, керівник громадської організації «Патріот Кіровоградщини»:

– Передбачуваний розпач, очікуваний гірший варіант подій. Так і хочеться сказати: я ж попереджав… Але не скажу.

 

Олена Вдовиченко, директорка комунального закладу «Хащуватський ліцей»:

– Для мене 2024-й був дуже важким і болючим, на жаль. Померла моя дорога і прекрасна Мама – Гарник Лілія Йосипівна. Все частіше, з Прапорами і на колінах, ми поглядом і думками проводжали загиблих героїв. Біль втрати і війни допомагає пережити віра в Бога і наших мужніх захисників та постійна волонтерська робота моєї потужної шкільної родини.

Що із хорошого і що радує? Це мої діти та онуки. Це людяність і досягнення наших розумних, творчих, добрих, енергійних учнів та хороший колектив, який очолюю. А ще я в 52 роки вступила до УДПУ ім. Павла Тичини і здобуваю дуже важливу професію психолога. Миру, здоров’я і добра всім у 2025 році!

 

Олександр Єлін, поет, літератор, журналіст, лібреттист (Ізраїль):

– Год был для меня переломным – я из обычного нервного сочинителя песенок и кухонного политолога превратился в человека с тяжелой зависимостью. Я вплел свои стареющие извилины в нейросети, научился делать много чего сам, от начала до конца, от идеи до смотрибельного видоса. Ну и внешняя моя жизнь в Израиле мне нравится. Я не боюсь ментов, горжусь своей страной. Постоянно разнообразно выпиваю и увлекательно разговариваю с интересными людьми. Я верю в победу цивилизации над дикарями. И в то, что она очень близка.

 

Павло Кіструга, кардіохірург:

– Дуже важливим вважаю те, що розпочато мініінвазивну кардіохірургію в нашому кардіоцентрі, та вже є багато виконаних операцій за цінною методикою. Також виконуються комбіновані операції будь-якої складності на серці, і це для нас тут вже рутина. А ще адміністрація придбала багато сучасного обладнання, що дозволить нам вивести кардіохірургію Кіровоградщини на ще більш високий рівень.

 

Павло Федчишин, командир роти РЕБ 21-ї механізованої бригади:

– Загалом, рік був повний і розчарувань, і надій. У векторі духовному, розумінні своєї ролі системно змінилось ставлення  до найголовніших цінностей – родини та близьких. Державний вектор – це однозначно участь у Курській операції. На рівні особистого зростання – нові навички з розробки засобів РЕБ, антен, акумуляторних збірок, створення і збирання БПЛА.

 

Геннадій Здітовецький, тренер-викладач з легкої атлетики ОСДЮШОР-2:

– Головною спортивною подією світу в 2024 році були Олімпійські ігри, в яких нам пощастило взяти участь: мій учень Олег Дорощук виступав у збірній України з легкої атлетики. Був у фіналі, взяв шосте місце. Це високе досягнення, причому Олег встановив власний рекорд.

А до цього, в червні, відбувся чемпіонат Європи в Римі. Там Олег взяв бронзу. Серед спортсменів Кіровоградської області в 24-му році Олег виступив найкраще. Пишаюся учнем і вірю в його наступні перемоги й рекорди.

 

Віктор Орлі, художник, волонтер (Франція):

– Рік завершив тим, що у грудні відправив свою 34-у фуру гуманітарної допомоги з медобладнанням і медикаментами. Кілька днів тому прибув на передову наш перший морський контейнер, переобладнаний і трансформований у автономний мобільний медичний пункт. Загальна вартість допомоги вже перевищила 5 мільйонів євро.

У 2024-му отримав можливість повернутися до своєї основної роботи. Створив нову серію робіт, присвячену ірисам. Презентував цю серію в своїй галереї (Марсель), в Лозанні (Швейцарія) та Брюсселі (Бельгія).

Поновив роботу по просуванню молоді, своїх учнів. Сповнений сил і нових творчих ідей. Всім бажаю МИРУ та прекрасних РЕАЛІЗАЦІЙ.

 

Дмитро Лінько, командир спецпід­розділу ГУР МОУ «Стугна»:

– Найбільші спогади 2024 року – це місця слави і мужності наших бійців: Авдіівка, Вовчанськ, Кінбурнська коса, Куп’янськ та інші поля битв, де ми провели цей рік.

Ну а найкращі спогади – це кожна зустріч з двома синами, яких не бачу місяцями. Спостерігаю, як вони виростають і стають справжніми українськими козаками.

 

Андрій Фоменко, кризовий психолог:

– Були в 2024-му певні професійні, фахові досягнення. Впровадили школу екстремальної та кризової психології у співпраці з фондом «Безпечне майбутнє», обласним центром «Ветеран», ПНПУ ім. Короленка. Чотири набори фахівців почали працювати за цією програмою. Ще я попрацював з тренінговими програмами в 3-й штурмовій та 67-й ОМБр. І я змінив місце роботи – почав працювати в МЦППП «Академія поліції».

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Олена Нікітіна
Заступниця головного редактора «УЦ». Родом з Донбасу, з шахтарської родини. Кіровоградщина - історична батьківщина. З вчителюванням не склалося, з журналістикою «потоваришували». Люблю і вмію слухати мудрих людей. І писати про них.
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