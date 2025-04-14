Скільки коштує великодній кошик?

Напередодні Великодня ми традиційно пройшлися магазинами, заглянули на базар, щоб поцікавитись цінами.

Різні ЗМІ вже, мабуть, з початку квітня дають купу цифр, пов’язаних з традиційним вмістом Великоднього кошика. Так, Інститут аграрної економіки підрахував, що паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль для родини з 4-х осіб коштуватиме близько 1663 грн, тобто на 17,0 % дорожче, ніж торік, коли такий же набір продуктів коштував 1422 грн. Якщо додати овочі, фрукти та пляшку кагору, вийде майже 2010 гривень (+21,7% порівняно з 2024 роком).

В Українському клубі аграрного бізнесу підрахували бюджетний варіант кошика на Великдень, який включає лиш паску, крашанки, сіль, хрін і свічку. Він коштує в середньому майже 430 грн (+33%). Якщо додати сир, ковбасу та гірчицю, вийде близько 850 грн (+23%). Кагор, огірки, томати та сало збільшать ціну до 1185 грн, тобто +17%.

Це все цифри, які, на мою думку, ні про що не говорять. Тому ми, як завжди, вирішили бути конкретними і пішли по кропивницьких магазинах і на базар. Отже, ділимось враженнями.

Перше, що має бути у великодньому кошику, коли ми йдемо до церкви, – крашанки. На базарі яйця, в залежності від розміру, коштують від 35 за дрібненькі до 70 за крупні, домашні теж по 70. Магазини ціну виставляють від 53 аж до 90 гривень за десяток. Термоналіпки цього року коштують біля 9 грн за стрічку, фарби якщо й подорожчали, то не дуже відчутно.

Традиційною великодньою випічкою є паска. Можна купити готову в супермаркеті, де є своя пекарня, але на момент написання матеріалу їх ще не було в продажу. Але минулого року доволі смачну маленьку пасочку можна було купити від 20 з копійками грн. А якщо ви самі печете, то наведемо ціни на основні продукти для приготування здобного пасхального тіста: про яйця ми вже сказали, борошно – від 14-18 на базарі до 22-27 грн. (фасоване) за 1 кг в магазині. Цукор в магазині коштує десь 27-28 грн за кілограмовий пакет і 22 з копійками розвісний зі знижкою, на базарі ціна майже така сама. Молоко на базарі купувати дешевше – 30 грн за повноцінний літр, магазинне, і менше літра – від 40 грн. Сметана в магазині (350 г) – від 56 гривень, базарна домашня – 60 грн за півлітрову баночку. Вершкове масло в магазині можна знайти по акції за ціною від 77-80 грн за пачку, на базарі, на жаль, в той день домашнього масла не було ні в кого. Далі йдуть дріжджі, ароматизатори, родзинки, але якщо ціна на все це й зросла, то не критично. А якщо ви вирішите зробити окрім печеної ще й сирну паску, то шукайте на базарі сир від 120 грн за кіло або купуйте в магазині за ціною від 80 грн за 350 г.

Окрім паски та яєць до кошика традиційно кладуть або сало, або якусь шинку чи ковбаску. Хороше сало на базарі коштує від 150 грн/кг, шинка в магазині – від 180 і більше. Дехто також кладе до кошика твердий сир – від 360 грн/кг акційний український до безкінечності імпортний.

Перейдемо від кошика до великоднього столу. Коли збирається родина, треба всіх добре накормити. Свиняча голяшка на холодець на базарі коштує від 80 грн/кг, домашня качка – 170-200 грн/кг, свинину та яловичину можна купити в магазині – 180-260 та 260-300 відповідно. На базарі ціни майже ті самі.

До м’ясного хочеться ще й салатику зі свіжих овочів. На базарі повно редиски – 35-50 гривень за кіло, її краще купувати там, вона свіжіша. Огірки що на базарі, що в магазинах коштують майже однаково – від 100 до 130 грн/кг. Правда, в одному з супермаркетів побачила огірки за 229 гривень. Мабуть, самі себе в салат нарізають! Помідори також мають приблизно однакову ціну – 90-130 грн.

Не забудьте про традиційний великодній напій – кагор. Ціна в магазинах – від 100 грн за пляшку.

Отже, можете порахувати, зі скількох людей складається ваша родина, чи запросили ви гостей і в яку суму обійдеться вам свято.