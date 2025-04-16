1600 ветеранов получат от государства жилье в 2025 году – нардеп Елена Шуляк

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Ветеранам выделят деньги на покупку жилья

В этом году государство предоставит средства на покупку жилья для 1,6 тыс. ветеранов с инвалидностью и для членов семей погибших защитников и защитниц, которые стоят на квартирном учете в громадах, где проживают. Речь идет как о воинах, защищавших Украину во время полномасштабной войны, так и о тех, кто принимал участие в АТО/ООС.

Об этом сообщила глава партии “Слуга Народа”, народный депутат Елена Шуляк.

В среднем на приобретение одного жилья, по словам представителей политической силы, будет выделяться 2,5 млн грн, а общий бюджет финансирования достигает почти 4 млрд грн. Такая государственная программа – не новая. Она работала и в прошлом году, позволив более чем 4,5 тыс. ветеранов получить средства на приобретение жилья.

В партии “Слуга Народа” также напоминают, что государство предоставляет компенсацию за аренду жилья для ветеранов и военнослужащих, которые проходят реабилитацию далеко от дома; которые потеряли или имеют поврежденное жилье из-за войны; если их жилье осталось на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий. Сумма – в пределах 3-6 тыс. грн в зависимости от города: в Киеве, Львове, Одессе – это 6 тыс. грн, в городах областного значения – 4 тыс. грн, в других населенных пунктах – 3 тыс. грн.

“Ветеранская политика находится в главном фокусе внимания Президента Украины Владимира Зеленского, Кабинета министров, Верховной Рады и нашей партии “Слуга Народа”. Когда человек идет на войну, он оставляет очень многое – семью, работу, коллектив. Именно поэтому задача государства – помочь ветеранам и ветеранкам после фронта как можно скорее вернуться к прежней жизни. Для этого на всех уровнях запущен целый комплекс программ, таких как упомянутые программы по покупке и восстановлению и аренде жилья, а также по открытию или расширению бизнеса, переквалификации, образованию, занятиям спортом, реабилитации и лечению. Власть постоянно работает над тем, чтобы наши ветераны и ветеранки получали достойные условия для развития и благополучия”, – отметила глава партии “Слуга Народа”, нардеп Елена Шуляк.

В партии “Слуга Народа” также напоминают о еще одном действенном инструменте решения жилищного вопроса – государственной ипотечной программе “еОселя”, на расширении доступности которой постоянно настаивает команда партии.

Например, недавно переселенцам разрешили брать в ипотеку жилье возрастом до 10 лет, а не до 3-х, как это было раньше. Это изменение, на котором лично неоднократно настаивала глава партии “Слуга Народа”, нардеп Елена Шуляк, позволит приобрести относительно недорогую недвижимость на вторичном рынке в регионах, в тех городах и поселках, где новое жилье давно не строилось. Однако в политсиле считают, что этого недостаточно. Именно поэтому партия продолжает выступать за снижение первоначального взноса с 20% до 15% и, главное, за снижение ипотечной ставки с 7% до 3% – прежде всего для ветеранов. Уже более 15 тыс. украинцев получили от государства такую льготную ипотеку за все время действия программы.

Напомним, как ранее сообщали в партии “Слуга Народа”, в “Дии” появился новый компонент государственной программы “еВидновлення” – денежная компенсация для тех, кто планирует восстановить жилье на собственном земельном участке. Деньги можно потратить на стройматериалы, строительные работы и разработку документации.