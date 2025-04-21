Автоцивілка для УБД та ветеранів: хто отримає компенсацію та як це працює? Пояснюють експерти

17 квітня Верховна Рада підтримала законопроєкт №12295-д, який дозволить учасникам бойових дій, ветеранам та людям з інвалідністю внаслідок війни отримати компенсацію витрат на автоцивілку — обов’язкове страхування для водіїв. Про що йдеться, хто має право на пільгу та як нею скористатися пояснюють експерти Юридичного Гончаренко центру.

Про що йдеться?

Йдеться про законопроєкт №12295-д, за який проголосували 285 народних депутатів. Згідно з ним, держава компенсуватиме вартість страхування для певних категорій військових — повністю або частково.

Хто має право на пільгу?

Учасники бойових дій (УБД). Люди, які отримали інвалідність внаслідок війни. Ветерани.

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни передбачено постійну знижку 50% на автоцивілку. Але є умова: знижка діє лише для автомобілів з об’ємом двигуна до 2500 см³ або електрокарів потужністю до 100 кВт, і тільки якщо автомобіль зареєстрований на цю людину та не використовується для комерційних перевезень.

Коли запрацює компенсація?

З 1 січня 2025 року і на весь період дії воєнного стану, а також ще рік після його завершення. У цей час витрати на автоцивілку компенсуватимуть з державного бюджету.

Також Кабмін отримає право визначати умови та розміри компенсацій для інших категорій, які теж мають право на знижку. Це дасть більше гнучкості — наприклад, для тих, хто має кілька статусів або нестандартну ситуацію.

А якщо немає поліса взагалі?

Якщо з 1 січня по 30 червня 2025 року у когось із пільговиків не буде поліса, а станеться ДТП — шкода буде компенсована з резервного фонду МТСБУ (це фонд захисту потерпілих у ДТП).

«Варто пам’ятати кілька ключових моментів: пільга діє лише на одне авто і лише для його власника. Крім того, ця компенсація не поширюється на транспорт, який використовується для комерційної діяльності — наприклад, таксі чи вантажоперевезення», — пояснює директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

За потреби оскаржити відмову в наданні цих гарантій військовослужбовці та учасники бойових дій можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами: +380672042206, +380951168887 або +380937440036, а також у WhatsApp, Telegram, Viber, Signal з понеділка по п’ятницю, 9.00 до 18.00.