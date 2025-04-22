Що краще: ролети чи жалюзі?

Усе частіше в оформленні приміщень використовуються тканинні ролети й жалюзі, ці сучасні сонцезахисні системи мають вишуканий вигляд і зручні в експлуатації. Кожна має свої особливості. Знаючи їх, ви зробите правильний вибір між жалюзі й ролетами.

Якщо потрібна ідеальна темрява

Обираючи ролети замість тюлів і штор, суттєво зекономите, зокрема й на карнизі. За невеликі гроші надасте приміщенню сучасного стилю. Це може бути як офіс, так і оселя. Спальня з ролетом на вікні – не менш затишна, як з тюлем.

Кольорове різноманіття – очевидна перевага ролетів. Підбираючи їх до інтер’єру, маєте змогу проявити себе як дизайнер. Серед різноманітних розмірів ролетів обов’язково знайдеться той, що потрібен.

Сонцезахисні властивості ролетів бувають різними. Любителям спати в повній темряві, як і власникам домашніх кінотеатрів, підійдуть ролети «Блекаут». Світлопроникність ролетів «День-ніч» регулюється з допомогою механізму, зручного в керуванні.

Монтувати ролети просто. Завдяки якісним матеріалам доглядати за ними легко. І поліестер, і натуральний бамбук, які використовуються в різних моделях ролетів, роками не втрачають кольорів. Ролетам не страшні ні сонячні промені, ні волога у вигляді конденсату.

І з ПВХ, і з дуба

Іноді жалюзі називають бюджетною альтернативою тканинним ролетам. Ця думка справедлива лише стосовно найпростіших моделей жалюзі, виготовлених з ПВХ. Нині жалюзі виготовляються й з натуральної деревини, і такі вироби мають відповідну ціну.

Модельний ряд жалюзі не такий великий, як ролетів, – немає того різнобарв’я. Але завдяки різноманіттю розмірів є можливість вибрати виріб, який ідеально пасує до вашого вікна.

Світлопропускна здатність жалюзі регулюється механізмом, який змінює кут нахилу смужок. Повної темряви удень не створите, та чи потрібна вона вам?

Існує думка, що жалюзі більше пасують до офісів. Й справді, не кожен готовий оздобити ними вікно у спальні. Але вони чудово підходять до віталень, кухонь, балконів і не тільки. Горизонтальні жалюзі – першокласний засіб візуально розширити невелику кімнату.

Монтаж жалюзі – справа нескладна. При правильному користуванні й обслуговуванні вони служать довго.

Отже, на запитання, що краще – ролети чи жалюзі, немає єдиної відповіді. Усе залежить від того, де хочете встановити сонцезахисну систему, які її властивості вважаєте найважливішими і, звісно, від ваших фінансових можливостей.

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