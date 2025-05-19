«Не остання ініціатива» НСЗУ

Національна служба здоров’я України повідомила, а місцеві ЗМІ активно поширили тривожну новину: призупинено фінансування 36 медичних закладів України, в тому числі Кіровоградської обласної лікарні. Підстава – ненадання цими закладами обґрунтованих пояснень щодо ймовірного незабезпечення пацієнтів необхідними лікарськими засобами та медичними виробами за Програмою медичних гарантій.

Фінансування призупинили до моменту з’ясування усіх питань. Питання щодо обласної лікарні з’ясувалося швидко. Генеральна директорка Лариса Андреєва в коментарі «УЦ» повідомила, що в березні від НСЗУ був інформаційний лист, який містив аналіз роботи медзакладів в 2024 році. Окремо – таблиця з цифрами щодо обласної лікарні. Було прораховано, скільки пацієнтів отримали послугу, скільки внесено в електронну систему, скільки перебувало в стаціонарі, скільки витрачено коштів взагалі і на одного пацієнта, на яку суму придбано ліків та виробів медичного призначення. «Цифри в таблиці збігалися з нашими. Текст інформаційного листа ми взяли до уваги. Виявляється, цифри треба було або підтвердити, або спростувати, про що ніде не було написано. Тим більше, ми не отримували офіційний лист про те, що нам призупинено фінансування», – сказала Лариса Миколаївна.

Отже, фінансування лікарні відновлено протягом двох днів. Але відкритим залишається запитання до НСЗУ: що це було? Є певні норми діловодства, і інформаційний лист не передбачає відповіді. Якщо така малася на увазі, можна повідомити додатково. Навіщо створювати чорний список і публікувати його на загал, навіть не сповістивши керівництво медичних закладів?

Усвідомлюємо, що кваліфіковано прокоментувати ситуацію має експерт. Ми такого знайшли у Фейсбуці. Це Владислав Смірнов, засновник та голова ГО «Експертно-аналітичний центр “Медичний Конструктор”», член Опікунської ради НДСЛ «Охматдит». Кілька цитат з його допису:

«НСЗУ остаточно перетворилося на бюрократичну машину, яка не допомагає лікарням, а навпаки – перекриває їм кисень. Замість того, щоб створювати прозору систему фінансування, НСЗУ вигадує знижуючі коефіцієнти, урізає пакети медичних гарантій і тупо відмовляється платити за надані послуги. Тобто лікар лікує, лікарня працює, пацієнти отримують допомогу – а грошей за це не буде».

«Скорочення фінансування – це не випадковість. Це офіційна стратегія. Ляшко вже прямо заявив, що за все, що не покриває медична гарантія, пацієнти мають платити. Ідеальна схема – перекласти все на плечі людей, залишивши тільки імітацію державної підтримки».

«Усі ці дії ведуть до того, що безкоштовна медицина остаточно припинить існування. Відсутність лікарів, скорочення фінансування, урізані пакети послуг – усе це змусить пацієнтів платити за кожен аналіз, кожен прийом, кожен ліжко-день».

«Держава більше не хоче утримувати лікарні, не хоче підтримувати лікарів, не хоче фінансувати медицину. Вони не скажуть цього відкрито. Вони просто будуть відмовлятися платити, вводити нові коефіцієнти, зменшувати бюджети, поки система сама не здохне».

Знаєте, що налякало? У повідомленні про припинення фінансування медзакладів НСЗУ зазначено: «Це не остання ініціатива для забезпечення прав пацієнтів на доступну та безоплатну медичну допомогу в рамках Програми медичних гарантій».