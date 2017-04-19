Верю – не верю. Ночная жизнь ломбардов

А вы верите, что все ломбарды стали работать круглосуточно исключительно по причине человеколюбия, дабы удовлетворить внезапно возникшее в три часа ночи желание некоего юноши сделать приятное своей девушке и подарить ей цветы, а пока денег у него нет, то он снесет в ломбард свой старый телефон, купит цветы, подарит девушке – и все счастливы?!

Павел Волошин Попал на планету Земля случайно, из-за ошибки при высадке десанта на Юпитер. Внедрился в коллектив еженедельника "УЦ", ослепив учредителя издания линзой фотоаппарата. В ожидании своих решил улучшить местный мир, увлекся, втянулся, прирос и пустил побеги. Тщеславен, но справедлив. Ненавидит, но любит. Боится, но продолжает двигаться вперед.