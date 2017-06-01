На Кіровоградщині знайшли 55 боєприпасів часів Другої світової (ФОТО)

31 травня фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Кіровоградській області знищили боєприпасів, які виявили у Знам’янці на відкритій території в районі вул. Осадчого.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі УДСНС в області.

Після ретельного обстеження території з міношукачами сапери вилучили та знищили на підривному майданчику 53 артилерійські снаряди калібру 23 мм, артилерійський снаряд калібру 88 мм та мінометну міну калібру 82 мм часів Другої світової війни.