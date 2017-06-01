«Олександрія» пройшла у єврокубки, а «Зірка» програла «Карпатам»

31 травня в заключному турі чемпіонату України вирішилася доля команд, які прагнуть потрапити в кваліфікацію Ліги Європи – «Олександрії» та «Чорноморця».

У цьому двоборстві перемогла команда з Кіровоградщини, посівши п’яте місце чемпіонату, пише «Моя Олександрія».

Підопічні Володимира Шарана на своєму полі приймали «Шахтар» і завершили гру нічиєю 1: 1. Суперники обмінялися м’ячами в першому таймі. Першими гол забили «гірники», потім Сергій Старенький зрівняв рахунок.

«Чорноморець» у столиці в цей же час програв київському «Динамо» 2: 1.

Таким чином, «Олександрія» зберегла п’яте місце і буде брати участь в кваліфікації ЛЄ. У «Чорноморця», відповідно, шосте місце.

Золото чемпіонату завоював «Шахтар», на другому місці – «Динамо». Бронза – у «Зорі». Четверте місце – «Олімпік».

У перерві на стадіоні «Ніка» нагородили олександрійську команду U-19, яка посіла друге місце в юнацькому чемпіонаті України U-19.

Кропивницький ФК «Зірка» програв львівським «Карпатам» 1:2 і завершив чемпіонат на 9 місці.