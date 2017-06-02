АТОшнику з Кіровоградщини потрібне авто з ручним керуванням

Герой АТО Михайло Берега потребує авто з ручним керуванням.

Про це у «Фейсбуці» написала волонтер Оксана Червоная, передає кореспондент «УЦ».

«Нам потрібне авто з ручним керуванням. В оренду, в тимчасове користування, платно, а краще безоплатно», – йдеться у дописі.

Оксана Червоная пояснила, навіщо треба автівка: «Машина вкрай необхідна нашому Герою для постійних занять спортом і реабілітації. Михайло Берега. Захищав Україну і отримав важке поранення у Дебальцівському котлі».

«На жаль, закони нашої держави не досконалі, – додала волонтер. – Нашому пораненому з першою групою інвалідності держава пообіцяла авто. Це можливо тільки за умови, що є водійські права на керування такою машиною. Автошколи, де є такі автівки, знаходяться тільки в столиці та Львові. В Кропивницькому – нема. Але можна здати на водійські права, якщо в тебе є така машина. Нема прав – нема машини від держави – нема машини – як навчитися їздити? І як отримати права, щоб отримати машину?»

Михайло Берега 1992 року народження, родом з села Степове Кіровоградського району. Боєць 40-го батальйону.

7 лютого 2015 року під Дебальцевим отримав множинні осколкові поранення м’яких тканин спини, ніг, рук і важке мінно-осколкове поранення хребта з пошкодженням спинного мозку.