Кіровоградщина хоче співпрацювати з Канадою

Під час відкриття «Першого кооперативного елеватора» на Дніпропетровщині голова Кіровоградської обласної ради Олександр Чорноіваненко зустрівся з послом Канади в Україні Романом Ващуком.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі облради.

Олександр Чорноіваненко розповів послу про економіку та інфраструктуру Кіровоградської області. Він зазначив, що Кіровоградщина є аграрним регіоном з найбільш родючими ґрунтами в Україні.

Голова облради відзначив і багатства родовищ, де видобувають понад два десятки видів корисних копалин, та наголосив, що, крім осучаснення і розвитку чинних родовищ, в області планується відкриття нових.

Олександр Чорноіваненко запросив Романа Ващука відвідати область. Візит посла покращить співпрацю регіону з урядом Канади, що спонукатиме до залучення інвестицій міжнародних партнерів у розвиток економіки.