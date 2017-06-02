Кіровоградщина хоче співпрацювати з Канадою

Під час відкриття «Першого кооперативного елеватора» на Дніпропетровщині голова Кіровоградської обласної ради Олександр Чорноіваненко зустрівся з послом Канади в Україні Романом Ващуком.
Про це «УЦ» повідомили у прес-службі облради.
Олександр Чорноіваненко розповів послу про економіку та інфраструктуру Кіровоградської області. Він зазначив, що Кіровоградщина є аграрним регіоном з найбільш родючими ґрунтами в Україні.
Голова облради відзначив і багатства родовищ, де видобувають понад два десятки видів корисних копалин, та наголосив, що, крім осучаснення і розвитку чинних родовищ, в області планується відкриття нових.
Олександр Чорноіваненко запросив Романа Ващука відвідати область. Візит посла покращить співпрацю регіону з урядом Канади, що спонукатиме до залучення інвестицій міжнародних партнерів у розвиток економіки.