Гурт з Кропивницького зіграв в Одесі пісні Pink Floyd у супроводі оркестру (ВІДЕО)

Проект Floyd UA з Кропивницького презентував пісні Pink Floyd в Одесі у супроводі симфонічного оркестру Hardy.

Про це «УЦ» розповів керівник Floyd UA Максим Величко.

«Я завжди вважав, що триб’ют-проект, присвячений Pink Floyd, – це універсальна, навіть, можна сказати, класична програма, – сказав він. – Адже це класика світової музики. І сталося так, що подібні думки виникли не тільки у нас. Олексій Андрійчук (диригент симфонічного оркестру Hardy, Одеса) розповідав, що ідея зіграти музику легендарних британців прийшла до нього спонтанно: йдучи на одну з репетицій оркестру, Олексій уявив, навіть буквально побачив на рекламному боксі афішу майбутнього проекту. І пізніше разом з організатором, з яким співпрацює оркестр Hardy, вирішив утілювати проект у життя».

Перші домовленості з оркестром були ще у листопаді – грудні 2016 року. Музиканти обирали композиції, обговорювали концепцію майбутнього концерту.

Виступ відбувся у концерт-холі «Одеса».

«Зал дуже затишний, місткістю до тисячі чоловік, хоча візуально здається, що менше, – розповів Максим Величко. – Приголомшливий звук, світло, лазери, між нами і оркестром висіла спеціальна сітка для лазерних проекцій 3D на деяких композиціях. Дуже якісно був «визвучений» оркестр – на концерті вони звучали просто здорово, ми навіть відкрили для себе багато нового в їхніх партіях. Повинен сказати, що музиканти оркестру, незважаючи на те, що всі молодого віку, грають дуже класно і технічно. Концерт тривав близько двох годин, без перерви. Зіграли практично всі хіти, які є в нашій програмі. Над нею також працював режисер по світлу – були різні світлові сцени, ефекти, відеоряд… Саунд був дуже класним».