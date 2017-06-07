В Олександрії «Отелло» вбив свого знайомого (ФОТО)

Житель Олександрії вбив свого знайомого через жінку.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

Повідомлення про подію надійшло до Олександрійського відділу поліції з міської лікарні.

«Поліцейські встановили, що під час спільного вживання алкогольних напоїв в одному з будинків між місцевим чоловіком та жителем сусідньої області, що нині мешкає в Олександрії, виник конфлікт, який переріс у бійку. У результаті один зі знайомих наніс іншому декілька ударів кулаками в область тулубу та один – в обличчя. Травми виявилися для потерпілого не сумісними з життям. У даний час зловмиснику оголошено підозру», – розповів начальник Олександрійського відділу поліції Сергій Котига.

За попередньою версією, причиною сварки стала жінка.

Розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, триває. За такі дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.