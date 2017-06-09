В Олександрії пенсіонерку підозрюють у масовому отруєнні котів

Протягом десяти днів в одному з дворів Олександрії один за іншим загинули шість котів – як виявилося, всі вони були отруєні.

Інцидент стався в будинку на вулиці Перспективній, 14, про це «Моїй Олександрії» розповіли його жителі.

У цьому будинку знаходиться міський музей. Кілька мешканців будинку люблять дворових котів – годують їх, лікують, доглядають.

Як стверджують мешканці, всі загиблі коти були стерилізовані й проглистовані, жодної шкоди не несли. Тварини стали гинути одна за одною. Ще живими котів намагалися врятувати, возили у ветеринарні клініки, але жоден не вижив. За словами мешканців, ветеринари підтвердили, що коти загинули від отрути.

В отруєнні котів люди підозрюють сусідку-пенсіонерку. Нібито остання часто пред’являє претензії, що коти лізуть на клумбу, де вона доглядає за квітами. Також пенсіонерка налаштовує проти тварин дворових дітей. «Моя Олександрія» хотіла почути думку цієї жінки, але пенсіонерка не відчинила дверей.

Зараз у дворі залишилося шість котів з дванадцяти, які бігали тут недавно. Щоб припинити знущання над тваринами, мешканці звернулися за допомогою в поліцію, до мера, двох депутатів і в пресу. Приходив дільничний, який спілкувався з жінкою. Також у двір приїжджали депутати, які вислухали про проблему, але до старенької не потрапили – їх вона не пустила.

Жителі просять сусідів бути розсудливими і не шкодити тваринам.