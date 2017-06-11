У Кропивницькому вперше в Україні провели молодіжний квест «Битва націй» (ФОТО)

Унікальний молодіжний квест, у якому взяли участь представники 34 країн, відбувся 9 червня у Кропивницькому.

Про це повідомляє кореспондент «УЦ».

Іноземні студенти Донецького національного медичного університету змагалися за титул переможців у «Битві націй».

Такий турнір вперше проводився не лише в обласному центрі, а й в Україні.

Як розповіла начальник відділу міжнародних зв’язків Ірина Торбенко, захід приурочили до Дня медичного працівника та Всесвітнього дня здоров’я, щоб таким чином розвинути зв’язки між представниками усіх країн, які здобувають професію лікаря у Кропивницькому.

Сама ідея влаштувати квест належить викладачеві історії України Анатолію Сустрєтову, який хотів організувати змагання, які поглибили б культурологічні зв’язки та покращили знання про нове для студентів місто. Студентам ця тема цікава, оскільки вони залюбки беруть участь в екскурсіях, завдяки яким вже вивчили пам’ятки архітектури та історію обласного центру.

Участь у змаганнях взяли громадяни всіх 34 держав, які представлені в університеті.

Кубок переможця «Битви націй» отримала команда «Неймовірна Індія».

«Найгучнішими» стали «Фараони» з Єгипту та інтернаціональна команда «Легенди ДНМУ», «Фенікс» з Узбекистану отримав приз глядацьких симпатій. Найерудованішою стала африканська «Астра».

Цього року «Битву націй» лише започаткували, але організатори вже вирішили, що наступного знову зберуть у медичному університеті команди з усіх куточків світу.