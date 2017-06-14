Моніторинг при Кіровоградській ОДА: факти про харчування дітей у школах шокують

Моніторинговий центр при голові Кіровоградської ОДА виявив порушення в організації харчування дітей у школах.

Про це йдеться у статті тижневика «УЦ».

У двох районах – Бобринецькому та Олександрійському, – а також в обласному центрі дітей годували простроченими продуктами. Ще низка територій допускала порушення у зберіганні їжі, товарного сусідства, брала продукти без належних документів, а в Гайворонському районі замість натурального м’яса школярам подавали на стіл низькосортну ковбасу.

Ще чимало проблем перевірка встановила на самих харчоблоках. В окремих районах не вистачає холодильників, десь узагалі немає технологічного обладнання, а подекуди воно несправне. Дітей годують з вищербленого посуду.

У Бобринецькому районі, та й у самому місті, у п’яти школах їдальні потребують поточного ремонту. Аналогічна ситуація – у навчальних закладах Компаніївського району та Новоукраїнки.

У Кіровоградському районі санітарно-гігієнічний стан приміщень харчоблоків оцінили як незадовільний.

Є питання і до самих працівників їдалень. В Олександрійському, Онуфріївському районах, Олександрії та Світловодську вони несвоєчасно проходили медичні огляди. І, знову-таки, в Кіровоградському районі медичні книжки взагалі відсутні.

Відкриваючи Моніторинговий центр, голова обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко попереджав: основна його функція – незалежний контроль усіх сфер і можливість наблизити владу до громадськості. І в першу чергу – питань, які стосуються здоров’я і розвитку дітей.

«Це моніторинг якості харчування в школах і дитсадках, це вдосконалення матеріальної бази для розвитку дитячої фізкультури і спорту, це повне завершення всіх робіт у дитячій обласній лікарні і початок ремонтів дитячих відділень районних лікарень, – відзначав голова ОДА. – Але лікування дітей – це вже остання стадія нашої ініціативи. Дуже добре, коли є хороші умови для надання медичної допомоги дітям. Однак краще вживати профілактичні дії, щоб справа не доходила до лікарень. Важливим пріоритетом є створення умов, в яких діти могли б вести здоровий спосіб життя. Саме одним з таких напрямків є забезпечення якісного харчування».